L'Inter, che vanta ottimi rapporti con il suo agente Alejandro Camaño (lo stesso di Lautaro Martínez), sembra partire con un pizzico di vantaggio sui rossoneri. Ma mentre i nerazzurri guardano al numero 34 della Lazio come rinforzo per l'estate, il Milan lo vorrebbe subito. Problema, secondo il 'QS': è vero che è stato Igli Tare, attualmente direttore sportivo del Diavolo, a portare Gila nella Capitale. Ma è anche vero che Tare, con la Lazio, non si è lasciato in buoni uffici. Pertanto, sarà molto difficile vedere Gila approdare a Milanello.
