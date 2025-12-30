Pianeta Milan
Milan, per la difesa obiettivo Gila: ma non sarà facile arrivare al centrale spagnolo

Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo della Lazio cresciuto nel Real Madrid, è un obiettivo del Milan - alla ricerca di un forte rinforzo per la retroguardia - per il calciomercato di gennaio. La trattativa si preannuncia difficile
Non soltanto Niclas Füllkrug per l'attacco, ma anche un difensore: il Milan è seriamente intenzionato, nell'imminente sessione invernale di calciomercato, a rinforzarsi bene anche in retroguardia. Secondo il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola, l'obiettivo del club di Via Aldo Rossi sarebbe Mario Gila.

Calciomercato Milan, tentativo per Gila ma ...

Classe 2000, spagnolo, cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol prima e del Real Madrid poi, Gila gioca nella Lazio dalla stagione 2022-2023. Finora, nella Capitale, ha collezionato 100 partite in tutte le competizioni e segnato 2 gol nel campionato di Serie A. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la volontà di non rinnovarlo, Gila è destinato a lasciare i biancocelesti del Presidente Claudio Lotito ora o, al massimo, nella finestra estiva.

L'Inter, che vanta ottimi rapporti con il suo agente Alejandro Camaño (lo stesso di Lautaro Martínez), sembra partire con un pizzico di vantaggio sui rossoneri. Ma mentre i nerazzurri guardano al numero 34 della Lazio come rinforzo per l'estate, il Milan lo vorrebbe subito. Problema, secondo il 'QS': è vero che è stato Igli Tare, attualmente direttore sportivo del Diavolo, a portare Gila nella Capitale. Ma è anche vero che Tare, con la Lazio, non si è lasciato in buoni uffici. Pertanto, sarà molto difficile vedere Gila approdare a Milanello.

