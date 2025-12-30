Non soltanto Niclas Füllkrug per l'attacco, ma anche un difensore: il Milan è seriamente intenzionato, nell'imminente sessione invernale di calciomercato , a rinforzarsi bene anche in retroguardia. Secondo il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola, l'obiettivo del club di Via Aldo Rossi sarebbe Mario Gila .

Calciomercato Milan, tentativo per Gila ma ...

Classe 2000, spagnolo, cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol prima e del Real Madrid poi, Gila gioca nella Lazio dalla stagione 2022-2023. Finora, nella Capitale, ha collezionato 100 partite in tutte le competizioni e segnato 2 gol nel campionato di Serie A. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la volontà di non rinnovarlo, Gila è destinato a lasciare i biancocelesti del Presidente Claudio Lotito ora o, al massimo, nella finestra estiva.