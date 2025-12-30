Pianeta Milan
Calciomercato Milan, se sfuma il rinnovo di Maignan è pronto Hugo Souza del Corinthians

Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, potrebbe raccogliere l'eredità di Mike Maignan tra i pali della porta del Milan nel prossimo calciomercato estivo. È già stato convocato in Nazionale
Il Milan ha presentato a Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, un'offerta per il rinnovo del suo contratto, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Si tratta di una proposta così costruita: accordo fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione (2030) e stipendio da 7 milioni di euro, bonus inclusi.

Nello specifico, base fissa di 5,5 e bonus di 1,5. Un ingaggio pari a quello percepito attualmente da Rafael Leão, il più pagato dell'intera rosa milanista. Secondo 'Tuttosport', il Milan ha chiesto un incontro a Jonathan Kebe, procuratore di 'Magic Mike', per parlare faccia a faccia della questione.

Nel caso in cui Maignan dovesse rifiutare il rinnovo, però, il Milan avrebbe bisogno di un altro estremo difensore titolare. E, come noto, alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi non piace farsi trovare impreparata. Motivo per cui ha già sondato Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, già convocato in Nazionale.

Sembra essere lui l'erede designato di Maignan tra i pali della porta del Milan qualora il francese andasse via a parametro zero. Per Hugo Souza, ha ricordato sempre 'Tuttosport', il Milan ha già formulato una prima offerta esplorativa, rigettata dal 'Timão' e anche dal portiere, che però non ha chiuso alla chance estiva di vestirsi di rossonero.

