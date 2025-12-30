Il Milan ha presentato a Mike Maignan , portiere e capitano rossonero, un'offerta per il rinnovo del suo contratto, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 . Si tratta di una proposta così costruita: accordo fino al 30 giugno 2029 , con opzione per un'ulteriore stagione ( 2030 ) e stipendio da 7 milioni di euro, bonus inclusi .

Nello specifico, base fissa di 5,5 e bonus di 1,5. Un ingaggio pari a quello percepito attualmente da Rafael Leão, il più pagato dell'intera rosa milanista. Secondo 'Tuttosport', il Milan ha chiesto un incontro a Jonathan Kebe, procuratore di 'Magic Mike', per parlare faccia a faccia della questione.