Nel caso in cui Maignan dovesse rifiutare il rinnovo, però, il Milan avrebbe bisogno di un altro estremo difensore titolare. E, come noto, alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi non piace farsi trovare impreparata. Motivo per cui ha già sondato Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, già convocato in Nazionale.
Sembra essere lui l'erede designato di Maignan tra i pali della porta del Milan qualora il francese andasse via a parametro zero. Per Hugo Souza, ha ricordato sempre 'Tuttosport', il Milan ha già formulato una prima offerta esplorativa, rigettata dal 'Timão' e anche dal portiere, che però non ha chiuso alla chance estiva di vestirsi di rossonero.
