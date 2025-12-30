Calciomercato Milan, operazione in entrata rischia di saltare: ecco chi

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto svela: un’operazione praticamente chiusa rischia di saltare

Importanti news di mercato fornite da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video pubblicato su YouTube. Secondo loro, un'operazione in entrata già chiusa rischia di saltare: ecco di chi si tratta
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, quest'ultimo, insieme all'esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha fatto il punto sulla trattativa che coinvolge il Milan e Arizala, promettente terzino sinistro colombiano classe 2005, di fatto bloccato dal Diavolo, ma che rischia di non andare in porto per ragioni non direttamente riconducibili né al club rossonero né al giovane calciatore. Ecco il motivo.

Calciomercato Milan, rischia di saltare Arizala: il motivo

"Mancano ancora le firme sui documenti col Milan. Il Milan era in trattativa avanzata, aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa".

I due hanno poi aggiunto: "Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d'appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perché il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala".

