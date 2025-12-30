Calciomercato Milan, operazione in entrata rischia di saltare: ecco chi

I due hanno poi aggiunto: "Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d'appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perché il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala".