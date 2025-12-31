Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come per Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, si sia giunti ormai a un bivio: sarà rinnovo del contratto con il club rossonero, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, oppure svincolo e collocazione, dunque, nel prossimo calciomercato estivo, a parametro zero presso un'altra società?