Il quotidiano generalista ha ricordato come, ora, il club di Via Aldo Rossi abbia sottoposto al portiere e capitano una nuova proposta di rinnovo. Si tratta di un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione fino al 30 giugno 2030, stipendio da 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 di bonus, per un totale di 7 all'anno.
In base alle informazioni in possesso del 'Corriere della Sera', la prossima settimana dovrebbe andare in scena un colloquio molto importante, forse decisivo ai fini dello scioglimento del rebus. All'interno del club c'è ottimismo. Di certo, il Milan vorrebbe conoscere la risposta del portiere nei primi mesi del nuovo anno anche per avere il tempo di reperire in primavera un sostituto nel caso in cui le strade si separino. Juventus e Inter, per il 'CorSera', sarebbero pronte a cogliere al volo l'occasione Maignan qualora l'ex Lille e PSG si svincolasse.
