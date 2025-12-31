Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan-Maignan, incontro in vista sul tema rinnovo: due club che non ti aspetti pronti a intromettersi

CALCIOMERCATO MILAN

Milan-Maignan, incontro in vista sul tema rinnovo: due club che non ti aspetti pronti a intromettersi

Milan, rinnovo o svincolo per Maignan? Due club pronti a fiondarsi sul portiere francese
Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno 2026: firmerà il rinnovo o andrà via a parametro zero? Occhio a questi due club che vorrebbe portarlo via dal Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come per Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, si sia giunti ormai a un bivio: sarà rinnovo del contratto con il club rossonero, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, oppure svincolo e collocazione, dunque, nel prossimo calciomercato estivo, a parametro zero presso un'altra società?

Milan, Maignan firmerà il rinnovo? Ecco la proposta del club

—  

Per il 'CorSera', tutto il Milan - dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per l'allenatore Massimiliano Allegri e l'intero spogliatoio - è al lavoro per ottenere la firma del francese, classe 1995, sul rinnovo del contratto con il Milan. Anche perché sta tornando il sereno dopo la rottura dei rapporti diplomatici tra le parti, risalente a gennaio/febbraio di quest'anno, quando il Milan ritrattò la prima proposta presentandone una al ribasso.

LEGGI ANCHE

Il quotidiano generalista ha ricordato come, ora, il club di Via Aldo Rossi abbia sottoposto al portiere e capitano una nuova proposta di rinnovo. Si tratta di un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione fino al 30 giugno 2030, stipendio da 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 di bonus, per un totale di 7 all'anno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta! >>>

In base alle informazioni in possesso del 'Corriere della Sera', la prossima settimana dovrebbe andare in scena un colloquio molto importante, forse decisivo ai fini dello scioglimento del rebus. All'interno del club c'è ottimismo. Di certo, il Milan vorrebbe conoscere la risposta del portiere nei primi mesi del nuovo anno anche per avere il tempo di reperire in primavera un sostituto nel caso in cui le strade si separino. Juventus e Inter, per il 'CorSera', sarebbero pronte a cogliere al volo l'occasione Maignan qualora l'ex Lille e PSG si svincolasse.

Leggi anche
Calciomercato: perso Arizala, il Milan vira su Souza. Prima offerta al Santos: le ultime news
Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA