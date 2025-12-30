Pianeta Milan
Dopo la doppietta contro il Verona, il francese ex Lipsia Christopher Nkunku si prende la scena al Milan: Fenerbahce interessato
Alessia Scataglini
Dopo la doppietta contro il Verona, il francese ex Lipsia Christopher Nkunku si prende la scena al Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce avrebbe manifestato un fortissimo interesse per le prestazioni del francese. A spingere il club turco sarebbe stato l'ex allenatore del Lipsia, Domenico Tedesco. Sotto la sua ala, il bomber francese mise a segno ben 20 gol, rendendosi uno dei protagonisti maggiori della stagione.

Calciomercato Milan, Nkunku in Turchia?

Guardando, però, il lato economico, l'operazione non sarebbe affatto semplice: il Milan vuole una cifra vicina ai 37 milioni di euro, cifra pagata in estate al Chelsea. C'è però anche un'altro fattore da considerare: la volontà di Nkunku. Il giocatore, infatti, vorrebbe rimanere a Milanello almeno fino al termine della stagione, in modo da convincere mister Allegri e tutti i tifosi rossoneri.

Attualmente non c'è una chiusura totale alle varie trattative, ma la volontà del francese è più che chiara: rimanere in rossonero e cercare di imporsi. Il club turco, però, continuerà a 'pressare' il club.

