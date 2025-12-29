LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…
Però da qui ad iniziare ad avvicinarsi ad una chiusura della trattativa, ad avere un accordo con il giocatore, che non è un discorso secondario. Attenzione alla parte giocatore, è questo il vero nodo della questione Nkunku, bisognerà capire anche cosa vorrà fare il ragazzo. Da qui a dire “Nkunku al Fenerbahce” ce ne passa ancora. Nkunku intanto ha risposto sul campo con due gol che hanno aiutato il Milan a vincere una partita importante. Che il Fenerbahce resti interessato ve lo confermo, bisognerà capire il giocatore cosa vorrà fare durante i prossimi giorni soprattutto in base a come proseguiranno le prossime partite, perché intanto Nkunku segna e prende posizione sul campo”
