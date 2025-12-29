Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Mercato Milan, Romano su Nkunku: “Resta un tema da monitorare per le prossime settimane”

CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan, Romano su Nkunku: “Resta un tema da monitorare per le prossime settimane”

Mercato Milan, Romano su Nkunku: “Resta un tema da monitorare per le prossime settimane” - immagine 1
Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan dopo soli sei mesi? A parlare della sua situazione è stato Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'avvio di stagione di Christhoper Nkunku al Milan non è stato poi così tanto positivo ma, e difatti iniziavano a crescere sempre di più alcune voci di mercato legate ad una sua possibile cessione già a gennaio. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Contro il Verona infatti, l'attaccante francese ha messo a segno la sua prima a doppietta in Serie A, sbloccandosi definitivamente. A parlare della sua situazione futura è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Romano su Nkunku

—  

“Christopher Nkunku si è sbloccato, ha aperto il suo conto anche in Serie A dopo aver già segnato in Coppa Italia. Resta un tema di mercato da monitorare per i prossimi giorni e settimane. È chiaro che la doppietta col Verona cambia il sentiment su Nkunku, non è una partita a cambiare le valutazioni di tutte le parti in causa, ma certamente una partita può far scattare una scintilla, può far cambiare i timing di determinati discorsi. Ed ecco perché posso confermare che c’è del movimento intorno a Nkunku, c’è un interesse da parte del Fenerbahce che ha avuto dei contatti con il Milan durante gli ultimi di giorni per capire la situazione del giocatore.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…

Però da qui ad iniziare ad avvicinarsi ad una chiusura della trattativa, ad avere un accordo con il giocatore, che non è un discorso secondario. Attenzione alla parte giocatore, è questo il vero nodo della questione Nkunku, bisognerà capire anche cosa vorrà fare il ragazzo. Da qui a dire “Nkunku al Fenerbahce” ce ne passa ancora. Nkunku intanto ha risposto sul campo con due gol che hanno aiutato il Milan a vincere una partita importante. Che il Fenerbahce resti interessato ve lo confermo, bisognerà capire il giocatore cosa vorrà fare durante i prossimi giorni soprattutto in base a come proseguiranno le prossime partite, perché intanto Nkunku segna e prende posizione sul campo”

Leggi anche
Calciomercato Milan, Loftus-Cheek verso l’addio? La Lazio sul giocatore
Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Barcellona fa sul serio per Vlahovic”

© RIPRODUZIONE RISERVATA