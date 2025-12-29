L'avvio di stagione di Christhoper Nkunku al Milan non è stato poi così tanto positivo ma, e difatti iniziavano a crescere sempre di più alcune voci di mercato legate ad una sua possibile cessione già a gennaio. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Contro il Verona infatti, l'attaccante francese ha messo a segno la sua prima a doppietta in Serie A, sbloccandosi definitivamente. A parlare della sua situazione futura è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano . Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Romano su Nkunku

“Christopher Nkunku si è sbloccato, ha aperto il suo conto anche in Serie A dopo aver già segnato in Coppa Italia. Resta un tema di mercato da monitorare per i prossimi giorni e settimane. È chiaro che la doppietta col Verona cambia il sentiment su Nkunku, non è una partita a cambiare le valutazioni di tutte le parti in causa, ma certamente una partita può far scattare una scintilla, può far cambiare i timing di determinati discorsi. Ed ecco perché posso confermare che c’è del movimento intorno a Nkunku, c’è un interesse da parte del Fenerbahce che ha avuto dei contatti con il Milan durante gli ultimi di giorni per capire la situazione del giocatore.