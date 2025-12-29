Con l'avvicinamento della sessione invernale di calciomercato , sono molte le voci che si stanno alzando su diversi calciatori. Nel pomeriggio, la redazione di Sky Sport ha voluto parlare un po' dei piani della Lazio di Maurizio Sarri che, dopo il blocco del mercato estivo, a gennaio può finalmente tornare ad operare, tornando a compare qualche giocatore. Secondo Sky, se Castellanos partirebbe, a metà campo i biancocelesti vorrebbero rinforzarsi cercando una mezzala. Ed ecco, in questo contesto che entra in gioco il nome di Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan .

Secondo quanto riferito da Sky, il profilo preferito da Sarri sarebbe proprio l'ex Chelsea, che ha già avuto modo di allenare proprio durante la sua esperienza inglese. Tuttavia, il Milan al momento però non sembra molto aperto ad una sua probabile cessione, visto che l'inglese è partito titolare anche nella partita di ieri. In alternativa, altri nomi presenti sulla lista di mercato sono quelli di Samardzic e Brescianini