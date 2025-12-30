Da quando ha fatto il suo debutto in Serie A (nel 2023-2024), Pulisic è riuscito a mettere a referto più di 50 note tra gol e assist: solo Lautaro Martinez ha saputo far meglio, con 54 totali. Nella passata stagione, non molto positiva per il Milan, pulisci si è comunque distinto da tutti: 14 gol e 7 assist per l'americano.

Il tutto, come sappiamo, viene svolto senza particolari dichiarazioni, anzi. L'americano, molte delle volte, fa il suo lavoro in silenzio, senza rilasciare particolare dichiarazioni: «Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso - aveva confessato l’americano un paio di mesi fa - Però sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista e non ho paura di dire la mia. Sono in una buona età, probabilmente nel momento migliore fisicamente. Voglio godermelo».