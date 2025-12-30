Pianeta Milan
Milan, Pulisic inarrestabile: i dati dell’americano. Meglio di lui solo …

Pulisic, quest'anno come non mai, sembra essere davvero inarrestabile: i dati del numero 11 americano del Milan...
Pulisic, quest'anno come non mai, sembra essere davvero inarrestabile. L'americano del Milan fa cose enormi rimanendo comunque umile e professionale, roba non da tutti. Nei momenti più importanti il suo zampino c'è sempre, riuscendo a togliere il Milan dai 'problemi'.

Milan, l'uomo della svolta: Pulisic

Come riferito dal Corriere dello Sport, durante il corso di questa stagione l'americano ha giocato solamente 595 minuti, collezionando 11 presenze: più o meno circa 54 minuti giocati a partita. Ma la media gol è molto positiva: 8 reti, a segno una volta ogni 74 minuti. Con Pulisic in campo il Milan sa di partire già da 1-0. Contro le varie big del campionato, l'americano ha saputo dimostrare di non avere particolare problemi. Contro il Verona, dopo un primo tempo 'basso', è comunque riuscito a segnare sbloccando la partita.

Da quando ha fatto il suo debutto in Serie A (nel 2023-2024), Pulisic è riuscito a mettere a referto più di 50 note tra gol e assist: solo Lautaro Martinez ha saputo far meglio, con 54 totali. Nella passata stagione, non molto positiva per il Milan, pulisci si è comunque distinto da tutti: 14 gol e 7 assist per l'americano.

Il tutto, come sappiamo, viene svolto senza particolari dichiarazioni, anzi. L'americano, molte delle volte, fa il suo lavoro in silenzio, senza rilasciare particolare dichiarazioni:  «Non mi faccio sentire molto a parole, sono riservato e silenzioso - aveva confessato l’americano un paio di mesi fa - Però sono cresciuto in carriera anche sotto questo punto di vista e non ho paura di dire la mia. Sono in una buona età, probabilmente nel momento migliore fisicamente. Voglio godermelo».

