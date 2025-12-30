Le doti del croato, ovviamente, le conosciamo, alla fine non è stato eletto pallone d'Oro a caso. Il centrocampista rossonero gode di doti sovrannaturali e, in questa serie A, rappresenta il vertice più alto di tecnica e fantasia. Basti pensare l'impatto che ha Avto nel nostro campionato: un giocatore come lui, in Serie A, non esiste.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino >>>
Come detto da Polverosi, nell'insieme c'è anche il ritorno al Milan di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese infatti non ha mai cercato di reprimere la classe del croato ma bensì di esaltarla al meglio. " Date la palla a Luka e poi partite tutti in attacco perché lui la metterà dove nessun difensore può immaginare. C’è il giocatore che fa la partita, c’è l’artista che la nobilita e poi c’è Modric"
© RIPRODUZIONE RISERVATA