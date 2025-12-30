Ormai Luka Modric , centrocampista del Milan, non sorprende più nessuno. Quello che ultimamente fa notizia, come riferito dal giornalista Alberto Polverosi sul suo editoriale per Il Corriere dello Sport, è quando commette qualche piccolo errore: "Ci fosse stato Liedholm in tribuna avrebbe raccontato di quella volta che San Siro si alzò in piedi per applaudirlo perché aveva finalmente sbagliato un pallone. Verità o leggenda, San Siro dovrebbe fare lo stesso con Modric"