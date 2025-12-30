«Da tifoso posso capire che giocare una partita a 13mila chilometri da noi sarebbe stato anomalo, penalizzante per i tifosi. Ma era una scelta non della Lega ma dei club interessati - ha detto a tal proposito Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A -. Secondo me, era volontà fin dall'inizio da parte dell'AFC quella di non voler far giocare questa gara. Dal punto di vista commerciale, questa è un'occasione persa".
"La partita si farà a 'San Siro' nella prima data utile - la chiosa di Simonelli a 'Radio Anch'io Sport', in onda su 'Rai Radio 1', sul tema Milan- Como -. Dovremo aspettare il 31 gennaio, data in cui si decideranno i playoff di Champions League per stabilire quando San Siro sarà libero anche dall'Inter». Probabilmente, dunque, Milan-Como si giocherà il 17 o il 24 febbraio 2026.
