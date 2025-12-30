«Da tifoso posso capire che giocare una partita a 13mila chilometri da noi sarebbe stato anomalo, penalizzante per i tifosi. Ma era una scelta non della Lega ma dei club interessati - ha detto a tal proposito Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A -. Secondo me, era volontà fin dall'inizio da parte dell'AFC quella di non voler far giocare questa gara. Dal punto di vista commerciale, questa è un'occasione persa".