Milan-Como, decisione definitiva: si giocherà a ‘San Siro’ in una di queste due date

Niente trasferta a Perth (Western Australia) per la partita di Serie A tra Milan e Como, originariamente prevista per l'8 febbraio 2026: si resterà a 'San Siro', con il match che verrà disputato successivamente. Le parole di Ezio Simonelli
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia saltata, in via definitiva, l'esportazione di Milan-Como, partita di campionato prevista per il weekend dell'8 febbraio 2026, a Perth, nella Western Australia, così come Lega Serie A, Milan e Como avrebbero voluto.

Milan-Como, arrivederci nel 2026 a San Siro

Si è provato fino all'ultimo a rispettare il progetto originario. Ma le condizioni poste dalla Federcalcio Asiatica sono state giudicate troppo stringenti e impossibili da soddisfare. Da qui, l'idea di ritornare a collocare il match allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, sebbene in una data successiva, giacché l'impianto sportivo, a inizio febbraio del nuovo anno, sarà teatro della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

«Da tifoso posso capire che giocare una partita a 13mila chilometri da noi sarebbe stato anomalo, penalizzante per i tifosi. Ma era una scelta non della Lega ma dei club interessati - ha detto a tal proposito Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A -. Secondo me, era volontà fin dall'inizio da parte dell'AFC quella di non voler far giocare questa gara. Dal punto di vista commerciale, questa è un'occasione persa".

"La partita si farà a 'San Siro' nella prima data utile - la chiosa di Simonelli a 'Radio Anch'io Sport', in onda su 'Rai Radio 1', sul tema Milan- Como -. Dovremo aspettare il 31 gennaio, data in cui si decideranno i playoff di Champions League per stabilire quando San Siro sarà libero anche dall'Inter». Probabilmente, dunque, Milan-Como si giocherà il 17 o il 24 febbraio 2026.

