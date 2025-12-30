Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Scintille Scudetto: Conte fa paura, l’Inter si sente sotto pressione”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle "scintille Scudetto" tra Napoli e Inter, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che mettono sotto pressione il collega Cristian Chivu e, più in generale, tutto l'universo nerazzurro.

Spazio, poi, alla questione del rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Per il gioiello turco, non è soltanto una mera questione economica. Per restare, vuole la garanzia di una squadra che torni concretamente a lottare per vincere in Italia e in Europa.

La Roma di Gian Piero Gasperini ha travolto, 3-1, il Genoa di Daniele De Rossi - nella serata del suo ritorno allo stadio 'Olimpico' - nel 'Monday Night' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Reti di Matías Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson, per i giallorossi, nella prima mezzora.

Quindi, nel finale, il gol rossoblu con Jeff Ekhator. Un 2025 da 82 punti per i giallorossi: la Roma è la squadra che ha vinto più gare nell'anno solare. Dietrofront della Lega Serie A: addio al pallone invernale arancione, si tornerà al colore giallo o bianco.

