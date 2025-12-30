Spazio, poi, alla questione del rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Per il gioiello turco, non è soltanto una mera questione economica. Per restare, vuole la garanzia di una squadra che torni concretamente a lottare per vincere in Italia e in Europa.
La Roma di Gian Piero Gasperini ha travolto, 3-1, il Genoa di Daniele De Rossi - nella serata del suo ritorno allo stadio 'Olimpico' - nel 'Monday Night' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Reti di Matías Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson, per i giallorossi, nella prima mezzora.
Quindi, nel finale, il gol rossoblu con Jeff Ekhator. Un 2025 da 82 punti per i giallorossi: la Roma è la squadra che ha vinto più gare nell'anno solare. Dietrofront della Lega Serie A: addio al pallone invernale arancione, si tornerà al colore giallo o bianco.
