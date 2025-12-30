Sempre a proposito di calciomercato invernale, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha chiesto tre colpi al club: Brooke Norton-Cuffy (Genoa) per la fascia destra, Guido Rodríguez (West Ham) per il centrocampo e c'è l'idea per il ritorno di Federico Chiesa (Liverpool) in attacco. Staremo a vedere
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, operato ieri al cuore ma sarà in panchina nella sfida di campionato dell'Olimpico contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte, secondo il grande ex Gianfranco Zola, rivincerà lo Scudetto. Chiosa con un approfondimento, sotto la testata, sul 'trasformismo' di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter e sul ritorno 'a casa' di Daniele De Rossi.
Nel 'Monday Night' di ieri, infatti, tanta emozione per DDR, da tecnico del Genoa, contro la sua Roma, ma nessun punto. Netto 3-1 per i giallorossi, che avevano chiuso la gara già dopo mezzora con i gol di Matías Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson. Inutile, se non per le statistiche, il gol nel finale di Jeff Ekhator.
