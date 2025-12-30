Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Christopher Nkunku. Il Milan, infatti, ha ricevuto "un'offertona" dai turchi del Fenerbahçe per l'attaccante francese e valuta la sua cessione. Venerdì sarà titolare a Cagliari, poi si vedrà. Se dovesse partire, sono molto i nomi su cui il Diavolo si sta concentrando per la sua sostituzione.