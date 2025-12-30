Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Christopher Nkunku. Il Milan, infatti, ha ricevuto "un'offertona" dai turchi del Fenerbahçe per l'attaccante francese e valuta la sua cessione. Venerdì sarà titolare a Cagliari, poi si vedrà. Se dovesse partire, sono molto i nomi su cui il Diavolo si sta concentrando per la sua sostituzione.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 30 dicembre 2025

Sempre a proposito di calciomercato invernale, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha chiesto tre colpi al club: Brooke Norton-Cuffy (Genoa) per la fascia destra, Guido Rodríguez (West Ham) per il centrocampo e c'è l'idea per il ritorno di Federico Chiesa (Liverpool) in attacco. Staremo a vedere

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, operato ieri al cuore ma sarà in panchina nella sfida di campionato dell'Olimpico contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte, secondo il grande ex Gianfranco Zola, rivincerà lo Scudetto. Chiosa con un approfondimento, sotto la testata, sul 'trasformismo' di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter e sul ritorno 'a casa' di Daniele De Rossi.

Nel 'Monday Night' di ieri, infatti, tanta emozione per DDR, da tecnico del Genoa, contro la sua Roma, ma nessun punto. Netto 3-1 per i giallorossi, che avevano chiuso la gara già dopo mezzora con i gol di Matías Soulé, Manu Koné ed Evan Ferguson. Inutile, se non per le statistiche, il gol nel finale di Jeff Ekhator.

