Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che per i rossoneri è un periodo molto impegnativo e foriero di avvenimenti, tra quello che succede sul campo e ciò che potrebbe, invece, accadere sul fronte mercato, prossimo alla riapertura. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: la netta vittoria (3-0) contro l'Hellas Verona e il calciomercato che è arrivato. Il Diavolo non si fermerà al solo acquisto di Niclas Füllkrug
