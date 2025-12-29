PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top News Milan: tre gol al Verona, show di Pulisic e Nkunku. Mercato, bomba su Skriniar!

ULTIME MILAN NEWS

Top News Milan: tre gol al Verona, show di Pulisic e Nkunku. Mercato, bomba su Skriniar!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: la netta vittoria (3-0) contro l'Hellas Verona e il calciomercato che è arrivato. Il Diavolo non si fermerà al solo acquisto di Niclas Füllkrug
Daniele Triolo Redattore 

Milan, tris al Verona con Pulisic e il redivivo Nkunku. Mercato, è caccia al difensore

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che per i rossoneri è un periodo molto impegnativo e foriero di avvenimenti, tra quello che succede sul campo e ciò che potrebbe, invece, accadere sul fronte mercato, prossimo alla riapertura. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA