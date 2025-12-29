Nella giornata di ieri in occasione di Milan-Verona , lo stadio di San Siro era pieno zeppo di volti importanti del mondo del calcio. Tra gli spalti, infatti, erano presenti Franco, Baresi, Gordon Singer e tanti altri... ma a spiccare era lui: Nicolò Tresoldi , giocatore del Club Bruges e noto tifoso rossonero. Luca Bianchin , giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole sulla sua presenza al Meazza, legata anche ad un possibile 'trasferimento futuro' del giovane a Milano.Ecco, di seguito, le sue parole su Gazzetta.It:

"Il calcio, a volte, dà una mano in modi insperati. Se Rafa Leao fosse stato bene, avrebbe giocato titolare e Nkunku avrebbe guardato dalla panchina. Invece Nkunku alle 14.30 era in campo con il trofeo di mvp dato dalla Lega e Leao in tribuna, a fare una foto con Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Bruges che è milanista nell’anima e quando può viene a vedere la squadra. Ah, a proposito di centravanti: i milanisti, che apprezzano chi ha il cuore rossonero, lo porterebbero a Milanello domani mattina"