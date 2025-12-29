Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Milan, Nkunku: “Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma. Compagni e mister mi hanno sostenuto”

Milan, Nkunku: 'Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma. Compagni e mister mi hanno sostenuto'
Christopher Nkunku, attaccante francese giunto in estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta decisiva in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro': primi gol in campionato con la maglia rossonera. Ecco il suo commento nel post-partita
Christian Pulisic, è vero, ha sbloccato il risultato in Milan-Verona, ieri pomeriggio a 'San Siro', in occasione del 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Ma se il Diavolo ha vinto 3-0 e ha potuto gestire senza patemi una vittoria meritata, lo deve anche e soprattutto alla doppietta di Christopher Nkunku.

Milan-Verona 3-0, Nkunku: "Ora mi sto allenando bene"

L'attaccante francese, classe 1997, giunto nell'ultimo calciomercato estivo per 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha segnato così - al 48' su calcio di rigore e al 53' con un tap-in dopo un palo di Luka Modrić - i suoi primi due gol in campionato con la maglia rossonera. Mettendosi, forse, finalmente alle spalle il periodo difficile, tra infortuni iniziali e mancanza di lucidità sotto rete poi.

«Voglio abituarmi - ha spiegato Nkunku, le cui dichiarazioni post Milan-Verona sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio».

«Sono momenti … È difficile quando non fai una buona preparazione - ha chiosato l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG -. La cosa più importante, però, è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modrić, così anche il mister». 

