«Voglio abituarmi - ha spiegato Nkunku, le cui dichiarazioni post Milan-Verona sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio».
«Sono momenti … È difficile quando non fai una buona preparazione - ha chiosato l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG -. La cosa più importante, però, è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modrić, così anche il mister».
