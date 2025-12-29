Insomma, è sempre decisivo. Al termine di Milan-Verona, su 'DAZN', il doppio ex Cristian Brocchi , che è stato la seconda voce in telecronaca al fianco di Dario Mastroianni, ha parlato proprio dell'attaccante statunitense classe 1998 . E i toni, ovviamente, non potevano che essere celebrativi.

“Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore. Ma nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”, ha detto Brocchi su Pulisic.