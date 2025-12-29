Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Milan, Brocchi: 'Pulisic è uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere'
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha sbloccato il risultato in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro' con un gol nel recupero del primo tempo: il commento di Cristian Brocchi a 'DAZN' su 'Capitan America'
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha liquidato l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, nel 'lunch match' domenicale della 17^ giornata della Serie A 2025-2026, con un perentorio 3-0. Sfida 'stappata' nel recupero del primo tempo dal gol sotto misura di Christian Pulisic e poi messa in ghiaccio, con i tre punti per il Diavolo, grazie alla doppietta del redivivo Christopher Nkunku.

Milan-Verona 3-0, così Brocchi a 'DAZN' su Pulisic

Per Pulisic una stagione strana: ha saltato già un terzo di campionato (5 partite su 16 disputate dal Milan) per infortunio, eppure è il suo miglior marcatore. Tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, infatti, 'Capitan America' ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 15 gare giocate. Un'ira di Dio. I dati dicono che, in campionato, Pulisic segna un gol ogni due tiri in porta.

Insomma, è sempre decisivo. Al termine di Milan-Verona, su 'DAZN', il doppio ex Cristian Brocchi, che è stato la seconda voce in telecronaca al fianco di Dario Mastroianni, ha parlato proprio dell'attaccante statunitense classe 1998. E i toni, ovviamente, non potevano che essere celebrativi.

“Sembra veramente che sia diventato un finalizzatore, i numeri sono da finalizzatore. Ma nella sua partita c’è tanto altro, lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, ha numeri da attaccante di razza e allo stesso tempo è una seconda punta, un esterno, un centrocampista: uno dei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”, ha detto Brocchi su Pulisic.

