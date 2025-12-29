Costacurta ha poi proseguito analizzando Milan-Verona. "Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s'iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 27 passaggi in 5 minuti e 20. Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si devono passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla".
Quindi, la chiosa sul lavoro di Allegri: "Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, non ci ha messo mano. Con Niclas Füllkrug si sarà più diretti? Non è importante chi c'è. Noi con Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi si andava sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori ...".
