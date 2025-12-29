Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e attualmente opinionista per 'Sky Sport' ha parlato al termine di Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Focus su Christopher Nkunku e sul credo tattico di Massimiliano Allegri

Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e l' Hellas Verona di Paolo Zanetti è terminato 3-0 per il Diavolo. Reti di Christian Pulisic e Christopher Nkunku (doppietta). In serata, poi, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, nel corso del 'Club' in onda su 'Sky Sport', ha parlato proprio dell'ex attaccante di Chelsea , RB Lipsia e PSG .

"Secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra", ha detto Costacurta sul francese classe 1997, che ha prima realizzato un calcio di rigore e poi segnato in tap-in, il tutto nel giro di 5' a inizio ripresa.