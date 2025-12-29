Pianeta Milan
Simonelli (Lega Serie A): “Milan-Como a ‘San Siro’ nella prima data utile”. Le ipotesi

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha 'ufficializzato' lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, come palcoscenico per Milan-Como di campionato una volta naufragata l'ipotesi di una trasferta a Perth (Western Australia)
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, è stato ospite, in mattinata, della trasmissione 'Radio Anch'io Sport', in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1' e, per l'occasione, è tornato a parlare di Milan-Como, partita di campionato in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026 e per cui è saltata la collocazione a Perth, nella Western Australia.

"Milan-Como? Si farà a 'San Siro' nella prima data utile", ha detto Simonelli. "Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui 'San Siro' sarà libero dalla Champions League dell'Inter", ha spiegato Simonelli. Che era stato uno dei più fervidi sostenitori, con il club rossonero, dello spostamento del match all'estero.

Quando si giocherà, dunque, la sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas in casa del Diavolo? Probabilmente il 17 o il 24 febbraio, in base agli eventuali impegni casalinghi dell'Inter nel caso in cui si qualifichi ai playoff di Champions anziché direttamente agli ottavi di finale.

