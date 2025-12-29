Ezio Simonelli , Presidente della Lega Serie A , è stato ospite, in mattinata, della trasmissione 'Radio Anch'io Sport', in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1' e, per l'occasione, è tornato a parlare di Milan-Como , partita di campionato in programma nel weekend dell' 8 febbraio 2026 e per cui è saltata la collocazione a Perth , nella Western Australia .

"Milan-Como? Si farà a 'San Siro' nella prima data utile", ha detto Simonelli. "Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara sarà piazzata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui 'San Siro' sarà libero dalla Champions League dell'Inter", ha spiegato Simonelli. Che era stato uno dei più fervidi sostenitori, con il club rossonero, dello spostamento del match all'estero.