Ieri pomeriggio, nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 , il Milan di Massimiliano Allegri ha liquidato l' Hellas Verona di Paolo Zanetti con un perentorio 3-0 . A 'San Siro' ha aperto le danze Christian Pulisic , sul finire della prima frazione di gioco, dopo qualche sofferenza di troppo. Quindi, in 5' a inizio ripresa, la doppietta di Christopher Nkunku che ha messo in ghiaccio risultato e tre punti per il Diavolo.

Al termine di Milan-Verona, poi, Peppe Di Stefano, giornalista sportivo e inviato, per l'occasione, di 'Sky Sport' a 'San Siro' per la partita Milan-Verona, ha commentato così l'esito del match. "Sembra quasi che Nkunku avesse bisogno di questo gol. Il primo tempo del Milan non è stato bello, Pulisic ha sbloccato una partita molto complicata. Nel secondo tempo Nkunku si è esaltato e al di là dei gol toccava la palla in maniera diversa: a volte la testa incide su corpo e gambe. Si è preso i primi applausi, ha utilizzato in primi due palloncini rossi in campionato".