Nel 2023 fu capocannoniere in Bundesliga con il Werder Brema

Riccardo Gentile, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato così l'arrivo di Füllkrug al Milan. "A oggi non c’è un attaccante con questa fisicità e cattiveria sotto porta nel parco attaccanti rossonero. Recuperare il Füllkrug del 2022/23 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan. Quella stagione a Brema ha fatto la differenza: è partito per il Mondiale in Qatar e ha segnato 2 gol in 3 partite. Poi ha chiuso la stagione come capocannoniere di Bundesliga".