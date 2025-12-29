Pianeta Milan
Gentile: "Recuperare il Füllkrug del 2022-2023 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan"

Gentile: “Recuperare il Füllkrug del 2022-2023 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan”

Gentile: 'Recuperare il Füllkrug del 2022-2023 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan'
Riccardo Gentile, giornalista sportivo, al termine di Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro', ha parlato a 'Sky Sport' e commentato, per l'occasione, l'acquisto di Niclas Füllkrug da parte del club rossonero. Ecco le sue parole
Nei giorni scorsi il Milan ha definito nei dettagli l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham. L'attaccante tedesco, classe 1993, arriva in rossonero, dopo l'ultimo anno e mezzo trascorso in Inghilterra nelle fila degli 'Hammers', con la formula del prestito gratuito fino al termine della stagione (30 giugno 2026).

Gentile: "Milan, mancava un attaccante con le caratteristiche di Füllkrug"

Il Milan, poi, si è riservato un'opzione di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino per soli 5 milioni di euro. Il Diavolo spera che l'ex Borussia Dortmund possa rimpiazzare al meglio Santiago Giménez il quale, operato alla caviglia, starà fuori fino a febbraio-marzo 2026.

L'acquisto di Füllkrug sarà formalizzato venerdì 2 gennaio 2026, alla riapertura ufficiale del calciomercato in Serie A: il centravanti potrà essere schierato, grazie a una deroga della Lega Calcio, già la stessa sera, in occasione del match che i rossoneri di Massimiliano Allegri disputeranno in campionato alla 'Unipol Domus' di Cagliari.

Nel 2023 fu capocannoniere in Bundesliga con il Werder Brema

Riccardo Gentile, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato così l'arrivo di Füllkrug al Milan. "A oggi non c’è un attaccante con questa fisicità e cattiveria sotto porta nel parco attaccanti rossonero. Recuperare il Füllkrug del 2022/23 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan. Quella stagione a Brema ha fatto la differenza: è partito per il Mondiale in Qatar e ha segnato 2 gol in 3 partite. Poi ha chiuso la stagione come capocannoniere di Bundesliga".

Nella stagione 2022-2023, con la maglia biancoverde degli anseatici, Füllkrug realizzò, per la precisione, 16 gol in 28 partite (conto al quale vanno aggiunti 5 assist) in campionato, laureandosi capocannoniere in Germania al pari di Christopher Nkunku, all'epoca punto di forza del RB Lipsia, che ritroverà come compagno di squadra nel Milan.

