L'acquisto di Füllkrug sarà formalizzato venerdì 2 gennaio 2026, alla riapertura ufficiale del calciomercato in Serie A: il centravanti potrà essere schierato, grazie a una deroga della Lega Calcio, già la stessa sera, in occasione del match che i rossoneri di Massimiliano Allegri disputeranno in campionato alla 'Unipol Domus' di Cagliari.
Nel 2023 fu capocannoniere in Bundesliga con il Werder Brema—
Riccardo Gentile, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato così l'arrivo di Füllkrug al Milan. "A oggi non c’è un attaccante con questa fisicità e cattiveria sotto porta nel parco attaccanti rossonero. Recuperare il Füllkrug del 2022/23 potrebbe essere una svolta per la stagione del Milan. Quella stagione a Brema ha fatto la differenza: è partito per il Mondiale in Qatar e ha segnato 2 gol in 3 partite. Poi ha chiuso la stagione come capocannoniere di Bundesliga".
Nella stagione 2022-2023, con la maglia biancoverde degli anseatici, Füllkrug realizzò, per la precisione, 16 gol in 28 partite (conto al quale vanno aggiunti 5 assist) in campionato, laureandosi capocannoniere in Germania al pari di Christopher Nkunku, all'epoca punto di forza del RB Lipsia, che ritroverà come compagno di squadra nel Milan.
