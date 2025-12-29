Agnelli, prima, ha fatto aperitivo allo stadio con il management del club rossonero (erano presenti il Presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il Senior Advisor della proprietà Zlatan Ibrahimović e il vicepresidente onorario, Franco Baresi. Più Gordon Singer, del fondo Elliott, che è consigliere d'amministrazione del club). Quindi, ha visto la partita e, al fischio finale, è andato a pranzo con Allegri. Ha confermato questa versione dei fatti anche l'allenatore livornese nel post-gara di Milan-Verona.