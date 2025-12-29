Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Milan-Verona, Agnelli in tribuna a ‘San Siro’: il motivo della sua visita spiegato da Allegri

Andrea Agnelli, ex Presidente della Juventus, era sugli spalti di 'San Siro' per assistere a Milan-Verona ieri pomeriggio: ecco perché ha fatto capolino nella tribuna rossonera un 'nemico storico', sportivamente parlando, del Diavolo
Ieri pomeriggio, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, non è passata inosservata la presenza sugli spalti di Andrea Agnelli, ex Presidente della Juventus, per assistere a Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 poi vinta dai rossoneri per 3-0.

Milan-Verona con Agnelli sugli spalti!

Cosa ci faceva un 'nemico storico', sportivamente parlando, del Diavolo in tribuna? Qualcosa bolle in pentola dal punto di vista societario? No, niente di tutto questo. Semplicemente, come sottolineato da 'Tuttosport' oggi in edicola, Agnelli si trovava a Milano per incontrarsi con Massimiliano Allegri, tecnico del Milan ed ex allenatore della sua Juve, con il quale conserva un bel rapporto di amicizia.

Agnelli, prima, ha fatto aperitivo allo stadio con il management del club rossonero (erano presenti il Presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il Senior Advisor della proprietà Zlatan Ibrahimović e il vicepresidente onorario, Franco Baresi. Più Gordon Singer, del fondo Elliott, che è consigliere d'amministrazione del club). Quindi, ha visto la partita e, al fischio finale, è andato a pranzo con Allegri. Ha confermato questa versione dei fatti anche l'allenatore livornese nel post-gara di Milan-Verona.

"Mi ha fatto molto piacere che il Presidente sia venuto a vedere la partita - ha detto infatti Allegri in conferenza stampa -. Oltre all'aspetto professionale, abbiamo un rapporto che va al di là, a livello umano. A cena? Più che stasera, andiamo ora. Infatti voglio scappare che c'è il ristorante che ci aspetta a pranzo! Di cosa parleremo? Cazzeggeremo, com'è giusto che sia. Soprattutto se avessi preso gol mi avrebbe rotto le scatole, lui è uno di quelli a cui non piace prendere gol".

