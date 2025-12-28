Un San Siro gremito di stelle del mondo del calcio quest'oggi in occasione di Milan-Verona. Tra le tribune del Meazza, oltre al nuovo acquisto Niclas Fullkrug, era presente anche un giovane italo-tedesco: Nicolò Tresoldi. Il giocatore del Club Bruges, noto tifoso rossonero, era presente a San Siro per assistere al match di oggi. Il giovane infatti non ha mai nascosto la sua forte fede rossonera.
A fine gara, però, la scena che ha fatto il giro dei social è una sola: Tresoldi ha voluto scattare una foto con Rafael Leao, numero 10 rossonero. Il giovane, punto fermo della Nazionale U21 della Germania, ha ribadito più e più volte l'amore per i colori rossoneri, dichiarando in numerose interviste come il suo idolo fosse Filippo Inzaghi, am non è tutto. Il giovane ha anche dichiarato che in futuro, magari prossimo, vorrebbe calcare il prato di San Siro come giocatore del Milan.
