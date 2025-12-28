Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro

SOCIAL

Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro

Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro - immagine 1
Un San Siro gremito di stelle del mondo del calcio quest'oggi in occasione di Milan-Verona. Tra le tribune era presente anche Nicolò Tresoldi, calciatore del Cup Brugge e noto tifoso milanista: la foto con Leao...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un San Siro gremito di stelle del mondo del calcio quest'oggi in occasione di Milan-Verona. Tra le tribune del Meazza, oltre al nuovo acquisto Niclas Fullkrug, era presente anche un giovane italo-tedesco: Nicolò Tresoldi. Il giocatore del Club Bruges, noto tifoso rossonero, era presente a San Siro per assistere al match di oggi. Il giovane infatti non ha mai nascosto la sua forte fede rossonera.

Milan, Tresoldi a San Siro

—  

A fine gara, però, la scena che ha fatto il giro dei social è una sola: Tresoldi ha voluto scattare una foto con Rafael Leao, numero 10 rossonero. Il giovane, punto fermo della Nazionale U21 della Germania, ha ribadito più e più volte l'amore per i colori rossoneri, dichiarando in numerose interviste come il suo idolo fosse Filippo Inzaghi, am non è tutto. Il giovane ha anche dichiarato che in futuro, magari prossimo, vorrebbe calcare il prato di San Siro come giocatore del Milan.

LEGGI ANCHE: Milan-Verona 3-0, le pagelle post-partita dei rossoneri per 'PianetaMilan'

Milan-Verona, Tresoldi vola a Milano: presente sugli spalti di San Siro- immagine 2

Screenshot

 

Leggi anche
I giovani rossoneri si scambiano biglietti di Natale a tema Milan: ecco l’iniziativa del...
Zazzaroni così sul caso Allegri-Oriali: “Il comunicato del Napoli proprio non l’ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA