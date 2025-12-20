Il Milan ha perso contro il Napoli, ma quello che continua a fare parlare è il caso Allegri contro Oriali nelle due panchine (qui la nostra analisi). Il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua. Ecco il commento del giornalista su Instagram.
Zazzaroni così sul caso Allegri-Oriali: “Il comunicato del Napoli proprio non l’ho capito”
"Il comunicato del Napoli proprio non l’ho capito (qui tutto il testo). Condanna, denuncia e invito a punire un allenatore che avrebbe offeso un membro dello staff di Conte con oltre 60 anni di calcio nelle orecchie e un ruolo indefinito. Ma il quarto uomo dov’era? E l’ispettore federale? Con 33 telecamere è necessaria la delazione? In un calcio teso e spesso insopportabile certe cose di campo devono restare nel campo, a meno che i protagonisti non trascendano arrivando alle mani. Oriali di situazioni come queste ne ha certamente vissute e non ha bisogno di alcuna protezione societaria: può senz’altro capire il momento, il nervosismo, anche perché vive da anni al fianco di allenatori come Mancini e Conte facili all’esplosione verbale".
Zazzaroni conclude: "Il calcio dà fuoco e tensione a ogni nostra parola. E provocazione fa rima con maleducazione".
