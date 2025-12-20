"Il comunicato del Napoli proprio non l’ho capito (qui tutto il testo). Condanna, denuncia e invito a punire un allenatore che avrebbe offeso un membro dello staff di Conte con oltre 60 anni di calcio nelle orecchie e un ruolo indefinito. Ma il quarto uomo dov’era? E l’ispettore federale? Con 33 telecamere è necessaria la delazione? In un calcio teso e spesso insopportabile certe cose di campo devono restare nel campo, a meno che i protagonisti non trascendano arrivando alle mani. Oriali di situazioni come queste ne ha certamente vissute e non ha bisogno di alcuna protezione societaria: può senz’altro capire il momento, il nervosismo, anche perché vive da anni al fianco di allenatori come Mancini e Conte facili all’esplosione verbale".