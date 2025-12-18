Pianeta Milan
Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan in vista della Supercoppa Italiana: ecco il post social

Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan per stasera: il post social
L'ex Milan Theo Hernandez posta sui social un video per augurare buona fortuna ai rossoneri in vista di Napoli-Milan, in programma stasera in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025
Redazione

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, come ben ricordano, i tifosi del Milan hanno dovuto salutare un giocatore che era entrato nel cuore di tutti i rossoneri. Parliamo, ovviamente, di Theo Hernandez.

Theo Hernandez non dimentica: l'augurio social per Napoli-Milan

Il terzino francese, ora all'Al-Hilal, ha vestito la maglia del Diavolo per sei stagioni, totalizzando 262 presenze e ben 34 reti complessive, diventando il difensore rossonero con più marcature in Serie A, superando il record appartenente al suo idolo Paolo Maldini, che nel 2019 lo acquistò dal Real Madrid per 20 milioni di euro.

Nelle sei stagioni a Milano ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, nel suo ultimo anno con questi colori. In vista di Napoli-Milan di questa sera, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, Theo ha voluto augurare buona fortuna alla sua ex squadra attraverso un video postato sul proprio account X.

LEGGI ANCHE: Milan, due novità in vista del Napoli. Retroscena di mercato su Zirkzee e ostacolo americano per Lewandowski

Il video pubblicato fa riferimento all'ultimo grande successo di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Parliamo della vittoria della Supercoppa Italiana nel 2024, in cui il Diavolo ribaltò la finale contro l'Inter da 2-0 a 2-3. A cominciare fu proprio il terzino rossonero che segnò il 1-2 con una bella punizione dal limite dell'area. I gol successivi furono firmati da Pulisic, proprio su assist di Theo, e da Tammy Abraham al minuto 93. In attesa di scoprire come andrà a finire questa sera, una cosa è certa: a Theo, il Milan è rimasto nel cuore.

