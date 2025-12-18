Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan per stasera: il post social

Nelle sei stagioni a Milano ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana , nel suo ultimo anno con questi colori. In vista di Napoli-Milan di questa sera, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, Theo ha voluto augurare buona fortuna alla sua ex squadra attraverso un video postato sul proprio account X.

Il video pubblicato fa riferimento all'ultimo grande successo di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Parliamo della vittoria della Supercoppa Italiana nel 2024, in cui il Diavolo ribaltò la finale contro l'Inter da 2-0 a 2-3. A cominciare fu proprio il terzino rossonero che segnò il 1-2 con una bella punizione dal limite dell'area. I gol successivi furono firmati da Pulisic, proprio su assist di Theo, e da Tammy Abraham al minuto 93. In attesa di scoprire come andrà a finire questa sera, una cosa è certa: a Theo, il Milan è rimasto nel cuore.