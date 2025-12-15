Nel pomeriggio di oggi il Milan ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno del 2031. Arrivo in rossonero nel 2020, Saelemaekers ha vinto con il Milan lo scudetto del maggio 2022, culminato con la vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopodiché sono arrivati i prestiti a Bologna e Roma ma, come dice il detto, al cuor non si comanda. Voluto fortemente da Massimiliano Allegri, in estate il belga ritorna al servizio del Milan.