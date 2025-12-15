Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Saelemaekers rinnova con il Milan: i commenti dei compagni e degli ex

SOCIAL

Saelemaekers rinnova con il Milan: i commenti dei compagni e degli ex

Saelemaekers rinnova con il Milan: i commenti dei compagni e degli ex - immagine 1
Dopo il rinnovo di Saelemaekers, non sono mancati i complimenti dei suoi attuali compagni di squadra: presente anche qualche ex ...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel pomeriggio di oggi il Milan ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno del 2031. Arrivo in rossonero nel 2020, Saelemaekers ha vinto con il Milan lo scudetto del maggio 2022, culminato con la vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopodiché sono arrivati i prestiti a Bologna e Roma ma, come dice il detto, al cuor non si comanda. Voluto fortemente da Massimiliano Allegri, in estate il belga ritorna al servizio del Milan.

(Fonte acmilan.com) - "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

LEGGI ANCHE

Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo."

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l'attacco

Dopo l'annuncio, il belga ha voluto ringraziare il club e tutti i tifosi per la forte fiducia nei suoi confronti. Non sono manati, ovviamente, i complimenti dai suo compagni di squadra ed ex. Tra i tanti spiccano Sandro Tonali, ora al Newcastle, Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Saelemaekers rinnova con il Milan: i commenti dei compagni e degli ex- immagine 2

Screenshot

Leggi anche
Saelemaekers: “Rossoneri ho il cuore pieno di gratitudine. Forza Milan sempre”
Milan, Bartesaghi festeggia sui social la doppietta: “Un sogno diventato realtà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA