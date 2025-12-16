In occasione del 126 esimo anniversario dalla fondazione del Milan l'ex terzino sinistro rossonero Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri al club che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo: il post social

In occasione del 126 esimo anniversario dalla fondazione del Milan , oggi 16 dicembre 2025, l'ex terzino sinistro rossonero Theo Hernandez , oggi alla corte dell'Al-Hilal , ha voluto nuovamente ribadire il suo forte legame con i colori del Milan, maglia che ha vestito dal 2019 al maggio 2025. Il terzino francese, tramite il proprio profilo X, ha voluto fare gli auguri al suo ex club, pubblicando una serie di foto che lo ritraggono in alcuni momenti salienti: dalla firma con Paolo Maldini fino alla Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter lo scorso anno.

Milan, gli auguri di Theo Hernandez

Poche parole ma piene di gratitudine: "Tanti auguri ACMilan!" con dei semplici cuori rossoneri. Nonostante l'addio sia stato un po' rocambolesco, visti i recenti 'problemi', Theo Hernandez non ha mai dimenticato il suo Milan e, alla prima occasione, non fa altro che ribadire la sua fede. Con il Milan, Theo Hernandez ha tagliato traguardi davvero importanti: il momento più alto è stata la vittoria dello scudetto.