Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social I giovani rossoneri si scambiano biglietti di Natale a tema Milan: ecco l’iniziativa del settore giovanile

MILAN SUI SOCIAL

I giovani rossoneri si scambiano biglietti di Natale a tema Milan: ecco l’iniziativa del settore giovanile

Natale a tinte rossonere: ecco il gesto che unisce i giovani del Milan
Il Milan celebra il Natale con un'iniziativa speciale: i giovani rossoneri si sono scambiati biglietti di auguri personalizzati. I dettagli dell'iniziativa che rientra nell'ambito del Progetto Milan Gentile
Redazione

"Un augurio che unisce, in un Natale a tinte rossonere" si legge nel post pubblicato su X dal profilo del settore giovanile rossonero. In occasione delle prossime festività, il Milan ha presentato un'iniziativa che rientra nell'ambito del Progetto Milan Gentile.

Nei giorni scorsi, i tutti i giovani calciatore del Milan hanno ricevuto via mail un biglietto di auguri da stampare e compilare, con una richiesta particolare: creare un acrostico in cui le iniziali delle frasi componessero la parola MILAN, accompagnandolo con pensieri personali e sentiti per il Natale. Una volta completati, gli organizzatori hanno raccolto i messaggi e li hanno redistribuiti tramite un'estrazione casuale, permettendo a ciascun giovane calciatore di ricevere il biglietto scritto da un altro compagno. Uno scambio simbolico che ha rafforzato il senso di appartenenza e condivisione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Nkunku bocciato: il francese può salutare già a gennaio

A rendere l'iniziativa ancora più speciale, due biglietti firmati da Matteo Gabbia e Christy Grimshaw, simboli delle Prime Squadre maschile e femminile, a testimonianza della continuità di valori tra tutte le anime del Milan. L'attività conferma come il club sia prima di tutto una grande famiglia, attenta alla crescita umana oltre che sportiva.

Leggi anche
Zazzaroni così sul caso Allegri-Oriali: “Il comunicato del Napoli proprio non l’ho...
Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan in vista della Supercoppa Italiana: ecco il post social

© RIPRODUZIONE RISERVATA