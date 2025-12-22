Natale a tinte rossonere: ecco il gesto che unisce i giovani del Milan

Nei giorni scorsi, i tutti i giovani calciatore del Milan hanno ricevuto via mail un biglietto di auguri da stampare e compilare, con una richiesta particolare: creare un acrostico in cui le iniziali delle frasi componessero la parola MILAN, accompagnandolo con pensieri personali e sentiti per il Natale. Una volta completati, gli organizzatori hanno raccolto i messaggi e li hanno redistribuiti tramite un'estrazione casuale, permettendo a ciascun giovane calciatore di ricevere il biglietto scritto da un altro compagno. Uno scambio simbolico che ha rafforzato il senso di appartenenza e condivisione.