Schermaglie verbali tra Napoli e Inter, con le ultime dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che mettono sotto pressione i nerazzurri, dal Presidente Giuseppe Marotta all'allenatore Cristian Chivu: la lotta Scudetto passa anche da queste situazioni.
Si prevedono cambiamenti importanti in casa Torino a gennaio. Per la difesa, può arrivare l'italiano Diego Coppola, ex Hellas Verona, dagli inglesi del Brighton. Potrebbe, invece, tornare in Francia - dopo l'esperienza al Tolosa - la delusione granata Zakaria Aboukhlal: trattativa in corsa con il Nantes.
Mosse 'antigelo' del Milan per sbloccare il rinnovo del contratto di Mike Maignan, mentre l'Inter si muove per Éderson e Marco Palestra dell'Atalanta. La Roma di Gian Piero Gasperini liquida, 3-1, il Genoa di Daniele De Rossi nella notte del suo ritorno all'Olimpico, mentre Gianni Infantino, Presidente della FIFA, annuncia di voler cambiare le regole del fuorigioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA