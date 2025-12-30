Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan-Maignan, mosse antigelo per il rinnovo di contratto”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Milan-Maignan, mosse antigelo per il rinnovo di contratto”

Prima pagina Tuttosport: 'Milan-Maignan, mosse antigelo per il rinnovo di contratto'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Miralem Pjanić, che si concentra soprattutto sulla Juventus di Luciano Spalletti. L'ex centrocampista bosniaco vede i bianconeri al top con il rinnovo di Kenan Yıldız e l'eventuale acquisto di Sandro Tonali dal Newcastle. Intanto, sul fronte mercato, passi in avanti per Davide Frattesi (Inter).

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 30 dicembre 2025

Schermaglie verbali tra Napoli e Inter, con le ultime dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che mettono sotto pressione i nerazzurri, dal Presidente Giuseppe Marotta all'allenatore Cristian Chivu: la lotta Scudetto passa anche da queste situazioni.

Si prevedono cambiamenti importanti in casa Torino a gennaio. Per la difesa, può arrivare l'italiano Diego Coppola, ex Hellas Verona, dagli inglesi del Brighton. Potrebbe, invece, tornare in Francia - dopo l'esperienza al Tolosa - la delusione granata Zakaria Aboukhlal: trattativa in corsa con il Nantes.

Mosse 'antigelo' del Milan per sbloccare il rinnovo del contratto di Mike Maignan, mentre l'Inter si muove per Éderson e Marco Palestra dell'Atalanta. La Roma di Gian Piero Gasperini liquida, 3-1, il Genoa di Daniele De Rossi nella notte del suo ritorno all'Olimpico, mentre Gianni Infantino, Presidente della FIFA, annuncia di voler cambiare le regole del fuorigioco.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Scintille Scudetto: Conte fa paura, l’Inter si...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto turco: offertona del Fenerbahçe al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA