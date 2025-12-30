Archiviata la vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro, il Milan si è messo a preparare il match di Cagliari: le ultime notizie sulle condizioni fisiche Gabbia e Leao

Le ultime verso il Cagliari

L'idea del tecnico rossonero, come riferito dal Corriere dello Sport, è di confermare in gran parte l'11 titolare contro il Verona, am restano comunque dei grandi punti interrogativi, inerenti anche alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia e Rafael Leao. Il numero 10 portoghese, nella giornata di ieri, si è allenato sul campo insieme ad alcuni calciatori rimasti in panchina durante la gara di domenica, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali: l'infiammazione all'adduttore sembra essere passata, ma quando prova ad aumentare l'intensità del lavoro avverte del fastidio. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore.