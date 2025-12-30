Diversa ma comunque delicata anche la situazione di Gabbia: ancora personalizzato per lui. Il difensore italiano resta ancora in dubbio per la gara, ma spera comunque di riuscire ad essere convocato. Gli allenamenti di oggi saranno quasi decisivi per capire se potrà tornare a disposizione o meno.
Nel frattempo, però, almeno i parte Allegri può sorridere: grazie all'ok del West Ham, Niclas Fullkrug può allenarsi con i rossoneri, ma la cosa che sorprenderebbe di più è la possibilità di scendere in campo proprio contro il Cagliari. Al momento, però, la coppia Nkunku-Pulisic sembra essere confermata.
