Verso Cagliari-Milan: Leao e Gabbia out per la gara. Fullkrug si prepara all’esordio

Archiviata la vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro, il Milan si è messo a preparare il match di Cagliari: le ultime notizie sulle condizioni fisiche Gabbia e Leao
Archiviata la vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro, arrivata grazie alla rete di Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku, i rossoneri si son messi subito al lavoro per preparare la prossima sfida: il 2 di gennaio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Cagliari un una delicatissima trasferta.

Le ultime verso il Cagliari

L'idea del tecnico rossonero, come riferito dal Corriere dello Sport, è di confermare in gran parte l'11 titolare contro il Verona, am restano comunque dei grandi punti interrogativi, inerenti anche alle condizioni fisiche di Matteo Gabbia e Rafael Leao. Il numero 10 portoghese, nella giornata di ieri, si è allenato sul campo insieme ad alcuni calciatori rimasti in panchina durante la gara di domenica, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali: l'infiammazione all'adduttore sembra essere passata, ma quando prova ad aumentare l'intensità del lavoro avverte del fastidio. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore.

Diversa ma comunque delicata anche la situazione di Gabbia: ancora personalizzato per lui. Il difensore italiano resta ancora in dubbio per la gara, ma spera comunque di riuscire ad essere convocato. Gli allenamenti di oggi saranno quasi decisivi per capire se potrà tornare a disposizione o meno.

Nel frattempo, però, almeno i parte Allegri può sorridere: grazie all'ok del West Ham, Niclas Fullkrug può allenarsi con i rossoneri, ma la cosa che sorprenderebbe di più è la possibilità di scendere in campo proprio contro il Cagliari. Al momento, però, la coppia Nkunku-Pulisic sembra essere confermata.

