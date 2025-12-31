Sull'impatto brillante che ha avuto il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: «Ne ero assolutamente sicuro. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le 'physique du rôle' per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo. ..».

Su cosa ha di speciale Allegri: «Qualche allenatore giusto l’ho centrato. Allegri sicuramente, più recentemente anche Raffaele Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir-faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente».

"Nella nostra gestione otto Palloni d'Oro al Milan" — Sull'effetto che gli ha fatto rivedere Ricardo Kaká, Clarence Seedorf, Roberto Baggio, Ronaldo e Paolo Maldini al 'World Sports Summit' di Dubai: «Bellissimo. Se penso che nella nostra gestione sono passati dal Milan otto Palloni d’Oro, mi viene da dire che è stato qualcosa di incredibile quello che abbiamo fatto e vissuto».

Galliani sul top player che è stato più difficile portare al Milan: «È complicato sceglierne uno in particolare. Dico davvero. Sono stati tutti difficili e importanti a modo loro. Affari complessi che però alla fine si sono tutti realizzati: l’importante è questo. Un aneddoto? Ci sarebbero tante cose e storie da raccontare ...».

Sul regalo di calciomercato che vorrebbe per il Milan: «Io non posso fare il tifoso semplice dopo 31 anni da amministratore delegato del Milan, pertanto le chiedo scusa ma su questo non le posso rispondere».