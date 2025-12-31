Pianeta Milan
Modric: “Mourinho speciale, ma è un duro. Fece piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi”

Luka Modric, centrocampista croato, ha giocato nel Real Madrid per 13 stagioni: l'attuale fuoriclasse del Milan vi arrivò nel 2012 grazie a José Mourinho, all'epoca tecnico delle 'Merengues'. Ecco il ricordo che ha Modric dello 'Special One'
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Modric arrivò al Real Madrid, nell'estate 2012, proveniente dal Tottenham, dopo aver passato a Londra quattro stagioni. Lo volle, fortemente, José Mourinho, fresco di vittoria della Liga e della Supercoppa di Spagna con i 'Blancos'. Il fuoriclasse rossonero ha ricordato: «Mourinho? Speciale. Come tecnico e come persona. Fu lui a volermi al Real Madrid, senza Mourinho non sarei mai arrivato. Mi spiace averlo avuto una sola stagione».

Interpellato, poi, su chi sia il più 'duro' tra i suoi ex tecnici Mourinho,Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, Modric ha fornito questa risposta e raccontato questo aneddoto. «Mourinho. L’ho visto fare piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo, uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mourinho è molto diretto con i giocatori, ma è onesto. Trattava Sergio Ramos e l’ultimo arrivato allo stesso modo: se doveva dirti una cosa, te la diceva. Anche Max è così: ti dice in faccia quello che va e quello che non va. L’onestà è fondamentale».

