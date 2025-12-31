Pianeta Milan
Modric: 'Ancelotti è il numero uno. Abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan'
Luka Modric, Pallone d'Oro 2081 giunto al Milan in estate da svincolato dopo i 13 anni al Real Madrid, è stato allenato dal tecnico italiano Carlo Ancelotti alla 'Casa Blanca': ecco il suo ricordo dell'ex giocatore e tecnico rossonero
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Per l'occasione, a Modric è stato chiesto di parlare di Carlo Ancelotti, ex giocatore (1987-1992) e allenatore (2001-2009) del Milan, che è stato il suo tecnico al Real Madrid prima nel biennio 2013-2015 e, successivamente, nel quadriennio 2021-2025. Il fuoriclasse rossonero non ha potuto far altro che tessere le lodi, sportive e umane, dell'attuale Commissario Tecnico del Brasile.

«Carlo è il numero uno. Difficile trovare parole. Per il suo modo di essere, non solo per le sue qualità in panchina. Abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan, quando eravamo a Madrid. Anche per lui questo posto era unico. Ricordo quando lo conobbi. Io ero solo in città. Lui mi telefonò e mi disse: “Su, vieni a cena con me”. Parlammo per ore, di tutto. Di calcio, della famiglia, della vita. Di solito gli allenatori non danno confidenza ai giocatori. Lui sì».

