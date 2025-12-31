Ecco cosa ha detto Modric al 'CorSera' di Allegri, che, per il fuoriclasse della Croazia, non è così tanto distante dall'ultimo tecnico avuto alla 'Casa Blanca'. «Ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo così bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore».