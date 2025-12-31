Pianeta Milan
Sin da quando è giunto al Milan la scorsa estate, l'esperto fuoriclasse croato Luka Modric ha instaurato un gran bel rapporto con Massimiliano Allegri, tecnico rossonero. Ecco le parole al 'CorSera' sull'allenatore livornese: un paragone importante
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

A Modric, per l'occasione, è stato chiesto di parlare un po' di Massimiliano Allegri, suo allenatore in rossonero: un vincente nato, tanto con il Milan (nella sua prima esperienza, 2010-2014), quanto con la Juventus (in due periodi distinti, 2014-2019 e 2021-2024). Allegri, tra l'altro, è arrivato a 'guidare' sul campo Modric subito dopo un altro ex rossonero come Carlo Ancelotti.

Ecco cosa ha detto Modric al 'CorSera' di Allegri, che, per il fuoriclasse della Croazia, non è così tanto distante dall'ultimo tecnico avuto alla 'Casa Blanca'. «Ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo così bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore».

