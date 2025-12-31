Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric: “Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga”

INTERVISTE

Modric: “Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga”

Modric: 'Al Milan si deve giocare sempre e solo per vincere. Scudetto? Possibile, ma è lunga'
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto in estate al Milan dopo 13 anni di successi nel Real Madrid, è un fuoriclasse ambizioso. Ha ancora voglia di vincere e vuole farlo con la maglia rossonera. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Il Milan, con Modric in campo, vola: secondo in classifica in Serie A con 35 punti, a -1 dalla capolista Inter e a +1 sul Napoli, che è Campione d'Italia in carica, a due giornate dal giro di boa del campionato ma tutte con una partita da recuperare. Lo Scudetto è un obiettivo realmente possibile per la squadra di Massimiliano Allegri?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta! >>>

Ecco cosa ha risposto Modric a tal proposito: «Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Già quest’anno? È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi».

Leggi anche
Modric: “Ho sempre pensato che se avessi avuto un’altra squadra, sarebbe stata il...
Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA