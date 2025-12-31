Quella Croazia arrivò in semifinale contro i padroni di casa. In vantaggio a inizio ripresa con un gol di Davor Šuker, perse poi 2-1 per via della doppietta di Lilian Thuram contro i transalpini che, successivamente, si laurearono Campioni del Mondo. «Per noi fu comunque qualcosa di incredibile. Un Paese piccolo, che usciva da una guerra devastante, si affacciava sul mondo. Tutti ci sentivamo molto orgogliosi. Non avevo ancora tredici anni, e mio papà mi regalò la tuta del Milan», ha detto Modric.