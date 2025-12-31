Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del Milan”

INTERVISTE

Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del Milan”

Modric: 'Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del Milan'
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha confessato come tifasse per i rossoneri sin da piccolo grazie a Zvonimir Boban, capitano della Croazia ai Mondiali 1998, suo idolo da bambino e, all'epoca, punto di forza del Diavolo. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Per l'ennesima volta, il Pallone d'Oro 2018 ha confermato come, da piccolo, tifasse per il Milan e il motivo per cui supportava i rossoneri. «È vero. Ero milanista per via dell’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al Mondiale di Francia del 1998».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta! >>>

Quella Croazia arrivò in semifinale contro i padroni di casa. In vantaggio a inizio ripresa con un gol di Davor Šuker, perse poi 2-1 per via della doppietta di Lilian Thuram contro i transalpini che, successivamente, si laurearono Campioni del Mondo. «Per noi fu comunque qualcosa di incredibile. Un Paese piccolo, che usciva da una guerra devastante, si affacciava sul mondo. Tutti ci sentivamo molto orgogliosi. Non avevo ancora tredici anni, e mio papà mi regalò la tuta del Milan», ha detto Modric.

Leggi anche
Modric: “Tifoso del Milan per il mio eroe Boban. Allegri come Ancelotti. Io come Pirlo? Un...
Milan, Paganini: “Scudetto? Determinante il discorso coppe. Vedo i rossoneri leggermente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA