Invece, in estate, le 'Merengues' hanno deciso di non rinnovargli il contratto e Modric, desideroso ancora di giocare ad alti livelli, si è accordato con il Milan, la squadra per cui tifava sin da bambino. «La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece .... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere», ha detto Modric.