Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Modric: “Ho sempre pensato che se avessi avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan”

INTERVISTE

Modric: “Ho sempre pensato che se avessi avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan”

Modric: 'Ho sempre pensato che se avessi avuto un'altra squadra, sarebbe stata il Milan'
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto al Milan in estate dopo 13 anni al Real Madrid, pensava di chiudere la carriera in Spagna. Ma qualcosa è cambiato e, alla fine, il Pallone d'Oro 2018 ha firmato per i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 trasferitosi a parametro zero al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Dopo aver vinto 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 5 Coppe del Mondo per Club, 5 Supercoppe Spagnole, 4 titoli della Liga, 2 Coppe di Spagna e una Coppa Intercontinentale con la 'Casa Blanca', Modric - ovviamente - pensava di smettere con il calcio giocato a Madrid.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta! >>>

Invece, in estate, le 'Merengues' hanno deciso di non rinnovargli il contratto e Modric, desideroso ancora di giocare ad alti livelli, si è accordato con il Milan, la squadra per cui tifava sin da bambino. «La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece .... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere», ha detto Modric.

Leggi anche
Modric: “Milanista per Boban, eroe della mia infanzia. Mio papà mi regalò la tuta del...
Modric: “Milan, Scudetto possibile: qui si gioca per vincere. Allegri incredibile: somiglia ad...

© RIPRODUZIONE RISERVATA