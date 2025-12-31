Milan, emergenza in attacco. Le parole di Modric e le ultime sulla difesa

Nella mattina di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. Archiviata la vittoria contro il Verona di Zanetti, i rossoneri sono al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Non solo campo, anche tanto mercato nelle ultime ore. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, emergenza totale in attacco. Arriva Kim? Modric dice tutto. Galliani …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, emergenza totale in attacco. Arriva Kim? Modric dice tutto. Galliani …
Le top news della mattinata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: tra la trasferta di Cagliari in piena emergenza infortuni, le parole di Modric e Galliani e le ultime di mercato
© RIPRODUZIONE RISERVATA