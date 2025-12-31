Ovviamente i due gol contro l'Hellas ad oggi non restano che un segnale positivo dopo i primi mesi difficilissimi del francese con il Milan, ma per i rossoneri Nkunku potrebbe essere il vero colpo di mercato di gennaio. L'ex Chelsea è un giocatore dalle qualità eccezionali e indiscutibili. Se davvero la doppietta a San Siro lo dovesse sbloccare, Allegri si ritroverebbe con un attacco completo (quando tutti sono sani). L'ex Lipsia potrebbe essere un'arma letale negli ultimi 30 minuti di alcune partite con le difesa stanche, magari in coppia con Fullkrug da prima punta e il francese che svaria. Vedremo già contro il Cagliari se Nkunku continuerà col trend positivo, ma occhio al 'colpo' a sorpresa per i rossoneri.
