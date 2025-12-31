Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN

Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché

Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché
Mercato Milan, Nkunku potrebbe partire a gennaio, ma per il club, se dovesse rimane in rosa, potrebbe essere il vero colpo invernale. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ormai ci siamo, il mercato di gennaio sta per iniziare e le voci sul Milan si fanno sempre più intense. Il Diavolo, dopo l'arrivo di Fullkrug, dovrebbe pensare a un altro colpo, ma in difesa. Questo a meno di cessioni molto importanti in questa sessioni. Sotto questo punto di vista il nome più caldo resta quello di Nkunku. L'attaccante arrivato in estate dal Chelsea per più di 35 milioni di euro potrebbe dire addio subito, come fatto lo scorso anno da Morata. Sul francese ci sarebbe il forte pressing di club turchi tra cui Fenerbahçe su tutti. Da capire la volontà del giocatore stesso: secondo le ultime di mercato, infatti, il francese vorrebbe restare al Milan per giocarsi al meglio le sue possibilità in rossonero.

Mercato Milan, Nkunku può essere un 'colpo'

—  

Ovviamente tutto potrebbe succedere in questo mese (ricordate lo scorso anno?), però prendiamo in considerazione l'ipotesi in cui Nkunku resti al Milan almeno fino a fine stagione escludendo quindi una possibile cessione del francese a gennaio. Se i problemi fisici non dovessero interferire, Nkunku dovrebbe essere l'attaccante titolare del Milan anche contro il Cagliari per il due gennaio. Una partita fondamentale per il francese per dimostrare che i due gol e l'ottimo secondo tempo contro il Verona non siano frutto del solo caso, ma che siano il risultato di una crescita importante dell'attaccante da quando è arrivato al Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, cosa ti può dare Fullkrug? Può essere un jolly per una circostanza specifica>>>

Ovviamente i due gol contro l'Hellas ad oggi non restano che un segnale positivo dopo i primi mesi difficilissimi del francese con il Milan, ma per i rossoneri Nkunku potrebbe essere il vero colpo di mercato di gennaio. L'ex Chelsea è un giocatore dalle qualità eccezionali e indiscutibili. Se davvero la doppietta a San Siro lo dovesse sbloccare, Allegri si ritroverebbe con un attacco completo (quando tutti sono sani). L'ex Lipsia potrebbe essere un'arma letale negli ultimi 30 minuti di alcune partite con le difesa stanche, magari in coppia con Fullkrug da prima punta e il francese che svaria. Vedremo già contro il Cagliari se Nkunku continuerà col trend positivo, ma occhio al 'colpo' a sorpresa per i rossoneri.

Leggi anche
Calciomercato Milan, prima offerta per Souza rifiutata: alla finestra anche Barcellona, Chelsea...
Calciomercato, Milan su Morato! Le cifre di un ipotetico scambio tra Gatti e Nkunku

© RIPRODUZIONE RISERVATA