Ormai ci siamo, il mercato di gennaio sta per iniziare e le voci sul Milan si fanno sempre più intense. Il Diavolo, dopo l'arrivo di Fullkrug, dovrebbe pensare a un altro colpo, ma in difesa. Questo a meno di cessioni molto importanti in questa sessioni. Sotto questo punto di vista il nome più caldo resta quello di Nkunku. L'attaccante arrivato in estate dal Chelsea per più di 35 milioni di euro potrebbe dire addio subito, come fatto lo scorso anno da Morata. Sul francese ci sarebbe il forte pressing di club turchi tra cui Fenerbahçe su tutti. Da capire la volontà del giocatore stesso: secondo le ultime di mercato, infatti, il francese vorrebbe restare al Milan per giocarsi al meglio le sue possibilità in rossonero.