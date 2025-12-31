Alto 192 centimetri, Morato, che può giocare da centrale e da 'braccetto' sinistro, è ritenuto quell'elemento di pura potenza e fisicità che andrebbe a completare il pacchetto dei centrali a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Al quale, poi, per 'Repubblica', piacciono anche Joe Gomez (Liverpool) e Federico Gatti (Juventus).
A proposito di quest'ultimo: il quotidiano generalista ipotizza anche uno scambio con Christopher Nkunku, con conguaglio in favore del Milan. Il difensore verrebbe valutato 20 milioni di euro, mentre l’attaccante 35 milioni di euro.
