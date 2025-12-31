Pianeta Milan
Il brasiliano Morato, classe 2001, ex Benfica ora al Nottingham Forest, è il nuovo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa nel calciomercato invernale. A Massimiliano Allegri piacciono anche altri due nomi per la retroguardia. Il punto
Il Milan è a caccia di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato e, secondo il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, i rossoneri avrebbero inserito - tra i profili seguiti - anche quello del mancino brasiliano Morato.

Classe 2001, ex Benfica, Morato si è trasferito nell'estate 2024 in Inghilterra, al Nottingham Forest, per 11 milioni di euro. In questa stagione, con gli inglesi, ha totalizzato finora 15 partite, con 1.204' sul terreno di gioco, tra Premier League, Coppa di Lega e F.A. Cup.

Alto 192 centimetri, Morato, che può giocare da centrale e da 'braccetto' sinistro, è ritenuto quell'elemento di pura potenza e fisicità che andrebbe a completare il pacchetto dei centrali a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Al quale, poi, per 'Repubblica', piacciono anche Joe Gomez (Liverpool) e Federico Gatti (Juventus).

A proposito di quest'ultimo: il quotidiano generalista ipotizza anche uno scambio con Christopher Nkunku, con conguaglio in favore del Milan. Il difensore verrebbe valutato 20 milioni di euro, mentre l’attaccante 35 milioni di euro.

