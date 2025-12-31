Pianeta Milan
Milan, non solo Vlahovic (che piace al Barcellona) come nuovo numero 9 per il 2026-2027: occhio a …

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus, è un concreto obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, ma la concorrenza - specialmente il Barça - fa paura. Ecco perché non è l'unico in...
'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan e, in particolare, concentrandosi sui movimenti in attacco. Per la sessione invernale, i rossoneri hanno già preso Niclas Füllkrug, in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro dal West Ham, per sostituire l'infortunato e operato Santiago Giménez.

Calciomercato, Milan su Vlahovic ma c'è concorrenza

Qualora partisse Christopher Nkunku, poi, il Diavolo potrebbe fare qualcos'altro in attacco. Ad oggi, però, questa appare un'ipotesi improbabile. Per la prossima estate, però, l'arrivo di un nuovo numero 9 in casa rossonera sembra essere davvero una certezza. Già, ma chi arriverà?

Il sogno estivo del Milan è Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. Sul giocatore, però, ha ricordato 'Tuttosport', si è inserito con forza il Barcellona, che perderà Robert Lewandowski, sempre a parametro zero.

Che fine faranno Lewandowski e Kean?

Proprio il polacco, classe 1988, è l'altro obiettivo del Diavolo per luglio, considerando anche gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Igli Tare e il suo agente, Pini Zahavi, che è lo stesso di Nkunku. Terza opzione, per il Milan, risponde al nome di Moise Kean.

Il valore del cartellino dell'italiano classe 2000 è ben lontano, oggi, dai 62 milioni di euro della clausola risolutoria inserita nel suo contratto con la Fiorentina. Bisognerà vedere, però, in che categoria giocherà la Viola, in primis e come sarà ridisegnata dal nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici.

