Il sogno estivo del Milan è Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. Sul giocatore, però, ha ricordato 'Tuttosport', si è inserito con forza il Barcellona, che perderà Robert Lewandowski, sempre a parametro zero.

Che fine faranno Lewandowski e Kean? — Proprio il polacco, classe 1988, è l'altro obiettivo del Diavolo per luglio, considerando anche gli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Igli Tare e il suo agente, Pini Zahavi, che è lo stesso di Nkunku. Terza opzione, per il Milan, risponde al nome di Moise Kean.

Il valore del cartellino dell'italiano classe 2000 è ben lontano, oggi, dai 62 milioni di euro della clausola risolutoria inserita nel suo contratto con la Fiorentina. Bisognerà vedere, però, in che categoria giocherà la Viola, in primis e come sarà ridisegnata dal nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici.