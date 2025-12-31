Calciomercato Milan, priorità Maignan. Nel mirino anche due talenti

Calciomercato Milan, non solo Maignan: rossoneri su due talenti

Secondo il quotidiano, il club di Via Aldo Rossi starebbe premendo con forza per arrivare a una fumata bianca nella trattativa che concerne il rinnovo del contatto in scadenza il prossimo giugno di Mike Maignan. Come ricorda il 'CdS', nei prossimi giorni è in programma un colloquio tra il Milan e il procuratore del capitano rossonero. L'intenzione di Tare e Massimiliano Allegri, che stanno facendo pressing al nazionale francese affinché rinnovi, è di trovare un accordo sulla base di 5 milioni più bonus fino al 2030. In caso di mancata conclusione positiva, il club rossonero è pronto a bloccare Hugo Souza dal Brasile.