Calciomercato Milan, priorità Maignan. Nel mirino anche due talenti

Il 'Corriere dello Sport' uscito oggi in edicola dedica una articolo alle ultime notizie relative al calciomercato del Milan: la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan, ma non solo
Non solo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug e la trattativa col Fenerbahce per un'eventuale cessione di Christopher Nkunku. Il Milan sta lavorando su diversi temi che riguardano il calciomercato invernale, ma non solo. Ne parla il 'Corriere dello Sport' uscito stamattina in edicola.

Calciomercato Milan, non solo Maignan: rossoneri su due talenti

Secondo il quotidiano, il club di Via Aldo Rossi starebbe premendo con forza per arrivare a una fumata bianca nella trattativa che concerne il rinnovo del contatto in scadenza il prossimo giugno di Mike Maignan. Come ricorda il 'CdS', nei prossimi giorni è in programma un colloquio tra il Milan e il procuratore del capitano rossonero. L'intenzione di Tare e Massimiliano Allegri, che stanno facendo pressing al nazionale francese affinché rinnovi, è di trovare un accordo sulla base di 5 milioni più bonus fino al 2030. In caso di mancata conclusione positiva, il club rossonero è pronto a bloccare Hugo Souza dal Brasile.

Non solo Mike Maignan. "Il Milan è anche a caccia di talenti" scrive il 'Corriere dello Sport'. Il club rossonero vorrebbe chiudere al più presto la questione Kostic con il Partizan Belgrado, operazione da circa 5 milioni di euro più bonus. Il quotidiano conclude con un'indiscrezione su un altro giovane calciatore che il Diavolo starebbe seguendo. Parliamo del centrocampista Alexsandro Amorim, brasiliano classe 2005 che ha fatto una buona impressione agli emissari rossoneri presenti in Portogallo alla sfida del suo Alverca contro l'Estoril.

