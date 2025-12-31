Calciomercato Milan, priorità Maignan. Nel mirino anche due talenti

LEGGI ANCHE: Galliani: “Milan, con il ritorno di Allegri è cambiata la vita. Scudetto? Sarebbe fantastico” >>>
Non solo Mike Maignan. "Il Milan è anche a caccia di talenti" scrive il 'Corriere dello Sport'. Il club rossonero vorrebbe chiudere al più presto la questione Kostic con il Partizan Belgrado, operazione da circa 5 milioni di euro più bonus. Il quotidiano conclude con un'indiscrezione su un altro giovane calciatore che il Diavolo starebbe seguendo. Parliamo del centrocampista Alexsandro Amorim, brasiliano classe 2005 che ha fatto una buona impressione agli emissari rossoneri presenti in Portogallo alla sfida del suo Alverca contro l'Estoril.
