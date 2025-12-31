Il Bayern Monaco potrebbe farlo uscire a gennaio con la formula del prestito, ma, affinché Kim diventi un'opzione concreta per il Milan, dovrebbe pure contribuire al pagamento di parte del suo ricco stipendio. Magari, dietro la promessa, da parte del club rossonero, di un riscatto del suo cartellino in estate. Kim, però, per il quotidiano sportivo nazionale, non è l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare.
In lista anche Disasi, Süle e Luiz Felipe—
Ci sarebbero, infatti, delle alternative. Come Axel Disasi, classe 1998, fuori rosa al Chelsea, il quale però non gioca da molto e non conosce il nostro campionato. O come Niklas Süle, classe 1995, in uscita dal Borussia Dortmund che, seppur in scadenza di contratto, non convincerebbe molto dalle parti di Via Aldo Rossi. Terzo nome è quello di un vecchio pallino di Tare, un giocatore che lui stesso, da DS della Lazio, portò nella Capitale nel 2017.
Si tratta di Luiz Felipe, classe 1997, ex anche di Betis e Al-Ittihad, attualmente in Spagna, al Rayo Vallecano, reduce da un fastidioso infortunio. Pregi: costa poco, pochissimo (il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026) e ha giocato per anni in Italia in una retroguardia a tre. Controindicazioni: deve riprendere la forma migliore e quando lasciò la Lazio a parametro zero - dopo aver rifiutato il rinnovo -, i rapporti con Tare si fecero logicamente freddi.
