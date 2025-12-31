Ci sarebbero, infatti, delle alternative. Come Axel Disasi , classe 1998 , fuori rosa al Chelsea , il quale però non gioca da molto e non conosce il nostro campionato. O come Niklas Süle , classe 1995 , in uscita dal Borussia Dortmund che, seppur in scadenza di contratto, non convincerebbe molto dalle parti di Via Aldo Rossi. Terzo nome è quello di un vecchio pallino di Tare, un giocatore che lui stesso, da DS della Lazio , portò nella Capitale nel 2017 .

Si tratta di Luiz Felipe, classe 1997, ex anche di Betis e Al-Ittihad, attualmente in Spagna, al Rayo Vallecano, reduce da un fastidioso infortunio. Pregi: costa poco, pochissimo (il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026) e ha giocato per anni in Italia in una retroguardia a tre. Controindicazioni: deve riprendere la forma migliore e quando lasciò la Lazio a parametro zero - dopo aver rifiutato il rinnovo -, i rapporti con Tare si fecero logicamente freddi.