Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, complicata la trattativa per Nkunku col Fenerbahce per due motivi: ecco quali

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, complicata la trattativa per Nkunku col Fenerbahce per due motivi: ecco quali

Calciomercato Milan, Nkunku vuole restare: la situazione col Fenerbahce
Il quotidiano 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina fornisce importanti dettagli sulla trattativa tra Milan e Fenerbahce per Christopher Nkunku: distanza sulle cifre e la volontà chiara del francese
Redazione

Ormai ci siamo, sta per aprirsi la finestra invernale di calciomercato. L'inizio ufficiale è previsto per il 2 gennaio 2026, ma il mercato del Milan è cominciato già da diverso tempo. Dopo aver chiuso per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, sono tante le voci che mettono al centro di una possibile cessione Christopher Nkunku.

Calciomercato Milan, Nkunku-Fenerbahce si complica per due motivi

—  

Ne parla oggi il 'Corriere dello Sport' che riferisce della trattativa avviata tra Milan e Fenerbahce per il francese, fortemente voluto dal suo ex allenatore ai tempi di Lipsia Domenico Tedesco. La contrattazione non sarà semplice per due motivi. Il primo riguarda il club rossonero. Da Via Aldo Rossi fanno sapere che prenderebbero in considerazione solo un'offerta da almeno 35 milioni di euro, per evitare la minusvalenza, senza prestiti o formule fantasiose. Soluzione che, in questo momento, non sembra soddisfare le idee del club turco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato, Nkunku tra Milan e Fenerbahçe: tutti i dubbi del francese al trasferimento in Turchia

Il secondo motivo che complica la trattativa è la volontà di Nkunku. L'ex Chelsea si è sbloccato, sia a livello di gol che mentalmente, nell'ultima sfida di Serie A contro il Verona di Zanetti. Christopher crede che da ora possa cominciare tutta un'altra storia con la maglia del Diavolo, fatta di gol e prestazioni convincenti. Lo pensa, e lo spera, anche il suo allenatore Massimiliano Allegri, che nella prossima sfida contro il Cagliari schiererà ancora Nkunku in coppia con Pulisic, viste le condizioni non ottimali di Rafa Leao e Niclas Fullkrug, destinato a giocare pochi minuti in uscita dalla panchina.

Leggi anche
Nuovo difensore Milan, Kim (Bayern) a due condizioni. Ma occhio ad un pallino di Tare
Il Fenerbahçe fa sul serio per Nkunku, ma lui vuole restare al Milan: ecco i motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA