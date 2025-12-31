Pianeta Milan
Milan, la parola d’ordine per Leao è prudenza: il suo ritorno in campo non è sicuro

Leao torna in gruppo, ma Allegri non vuole rischi in vista di Cagliari-Milan
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al ritorno in gruppo di Rafa Leao: in vista di Cagliari-Milan filtra ottimismo ma ci vuole prudenza. Ecco le ultime sul suo recupero
L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' dedica un articolo a Rafa Leao, protagonista in questa prima parte di stagione con diversi infortuni che non gli hanno permesso di essere l'uomo chiave come accaduto in passato. Come ricorda il quotidiano, infatti, il portoghese ha giocato solo 12 partite su 21 disponibili, ma se si vanno a guardare i minuti in campo si nota subito quanto i problemi fisici abbiano influito sulla sua stagione. Su 1.890 minuti totali, il 10 del Milan è stato presente in soli 767'.

Milan, Leao in gruppo: filtra ottimismo per Cagliari, ma ci vuole prudenza

Questo a causa dei due infortuni che lo hanno fermato. Il primo, quello più grave, subito alla prima partita stagionale contro il Bari in Coppa Italia: lesione al soleo che lo ha tenuto fuori più di 40 giorni. Il secondo, il più recente, è il risentimento muscolare all'adduttore destro subito nella partita contro il Torino, che gli ha fatto saltare le sfide contro Sassuolo, Napoli in Supercoppa e Verona.

In vista del match in trasferta col Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 all'Unipol Domus del capoluogo sardo, filtra ottimismo su una sua convocazione, ma non troppo. Negli ultimi due giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, ma come ricorda il 'Corriere dello Sport', anche prima del Verona si era allenato con la squadra ma all'ultimo è stato annunciato il suo forfait. Questo perché la zona pubalgica è delicata e il suo stile di gioco fatto di strappi e mobilità non gli consente di rischiare se non sente la sua muscolatura fluida. In attesa di capire se anche Rafa salirà sull'aereo per Cagliari, Massimiliano Allegri spera di avere, almeno in panchina il suo 10 assieme al nuovo arrivo Niclas Fullkrug.

