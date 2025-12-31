Leao torna in gruppo, ma Allegri non vuole rischi in vista di Cagliari-Milan

In vista del match in trasferta col Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 all'Unipol Domus del capoluogo sardo, filtra ottimismo su una sua convocazione, ma non troppo. Negli ultimi due giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, ma come ricorda il 'Corriere dello Sport', anche prima del Verona si era allenato con la squadra ma all'ultimo è stato annunciato il suo forfait. Questo perché la zona pubalgica è delicata e il suo stile di gioco fatto di strappi e mobilità non gli consente di rischiare se non sente la sua muscolatura fluida. In attesa di capire se anche Rafa salirà sull'aereo per Cagliari, Massimiliano Allegri spera di avere, almeno in panchina il suo 10 assieme al nuovo arrivo Niclas Fullkrug.