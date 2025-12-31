In alto, sotto la testata, si parla del Torino e, in particolare, dell'acquisto dello stadio 'Olimpico - Grande Torino' dal Comune. Nel 2026 il Presidente del club granata, Urbano Cairo, dovrà definire la questione. In un modo o in un altro. In un'altra intervista in esclusiva, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, consiglia i nerazzurri sull'erede tra i pali di Yann Sommer: la scelta giusta, per l'Uomo Ragno, sarebbe Guglielmo Vicario (Tottenham).
Mentre il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si dice "pronto a dimettersi" se le società dimostreranno di non credere alla buona fede degli arbitri nonostante i continui, ripetuti, errori giornata dopo giornata, si scopre - dal bilancio integrato della F.I.G.C., come il calcio crei ancora valore. E il Presidente Gabriele Gravina ha già idee su come poter contribuire al suo sviluppo.
