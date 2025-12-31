La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che auspica un trasferimento di Davide Frattesi - suo ex giocatore - dall'Inter alla Juventus nel calciomercato di gennaio, al fine di rivitalizzarne la carriera. Nerazzurri e bianconeri sono anche su Tarik Muharemović, difensore bosniaco dei neroverdi: ecco qual è il vantaggio della Juve su di lui.