EDICOLA

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che auspica un trasferimento di Davide Frattesi - suo ex giocatore - dall'Inter alla Juventus nel calciomercato di gennaio, al fine di rivitalizzarne la carriera. Nerazzurri e bianconeri sono anche su Tarik Muharemović, difensore bosniaco dei neroverdi: ecco qual è il vantaggio della Juve su di lui.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino e, in particolare, dell'acquisto dello stadio 'Olimpico - Grande Torino' dal Comune. Nel 2026 il Presidente del club granata, Urbano Cairo, dovrà definire la questione. In un modo o in un altro. In un'altra intervista in esclusiva, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, consiglia i nerazzurri sull'erede tra i pali di Yann Sommer: la scelta giusta, per l'Uomo Ragno, sarebbe Guglielmo Vicario (Tottenham).

Mentre il designatore arbitrale Gianluca Rocchi si dice "pronto a dimettersi" se le società dimostreranno di non credere alla buona fede degli arbitri nonostante i continui, ripetuti, errori giornata dopo giornata, si scopre - dal bilancio integrato della F.I.G.C., come il calcio crei ancora valore. E il Presidente Gabriele Gravina ha già idee su come poter contribuire al suo sviluppo.

