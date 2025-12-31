Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'I dubbi di Nkunku: chiede di restare, ma il Milan ...'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato in ottica Inter. Il laterale portoghese João Cancelo, infatti, ha rotto con Simone Inzaghi ed è pronto a lasciare l'Al-Hilal già a gennaio: i nerazzurri, con cui ha già giocato in prestito nel 2018, sono pronti a prenderlo come sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries. Il problema è lo stipendio elevato.

Offerta del Fenerbahçe al Milan per Christopher Nkunku, attaccante francese che si è sbloccato domenica con una doppietta dopo mesi di oblio. Lui vorrebbe restare, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri - per convincersi a trattenerlo - vogliono altri gol da lui.

In alto, sotto la testata, la mossa della Juventus che, soddisfatta del lavoro fin qui svolto dal tecnico Luciano Spalletti, è pronta a fargli firmare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 e i nuovi problemi fisici di Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli, da poco rientrato ad allenarsi in gruppo dopo il serio infortunio di agosto, rischia un ulteriore stop di tre settimane. Nella lotta Scudetto, chi la spunterà tra Inter e Napoli? Arrigo Sacchi vede favoriti i partenopei, Fabio Capello i nerazzurri.

