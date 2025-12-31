Offerta del Fenerbahçe al Milan per Christopher Nkunku, attaccante francese che si è sbloccato domenica con una doppietta dopo mesi di oblio. Lui vorrebbe restare, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri - per convincersi a trattenerlo - vogliono altri gol da lui.
In alto, sotto la testata, la mossa della Juventus che, soddisfatta del lavoro fin qui svolto dal tecnico Luciano Spalletti, è pronta a fargli firmare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 e i nuovi problemi fisici di Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli, da poco rientrato ad allenarsi in gruppo dopo il serio infortunio di agosto, rischia un ulteriore stop di tre settimane. Nella lotta Scudetto, chi la spunterà tra Inter e Napoli? Arrigo Sacchi vede favoriti i partenopei, Fabio Capello i nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA