Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato in ottica Inter. Il laterale portoghese João Cancelo, infatti, ha rotto con Simone Inzaghi ed è pronto a lasciare l'Al-Hilal già a gennaio: i nerazzurri, con cui ha già giocato in prestito nel 2018, sono pronti a prenderlo come sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries. Il problema è lo stipendio elevato.