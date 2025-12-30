Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Nkunku trova la via del gol: niente cessione? Il pensiero del club

Christopher Nkunku trova la via del gol, e ora il suo futuro potrebbe prendere una piega diversa. Intanto dalla Turchia arrivano dei sondaggi: che fare? La situazione legata al francese...
Alessia Scataglini
Dopo ben quattro lunghi mesi di attesa, Christopher Nkunku è riuscito a trovare la via del gol in campionato con la maglia del Milan. Contro il Verona, l'attaccante francese è riuscito a mettere a segno una splendida doppietta. Due gol che potrebbero far cambiare il suo destino. Ora, infatti, la dirigenza rossonera rifletterà molto e valuterà i progressi che Nkunku potrà avere nel mese di gennaio: se il bomber francese andrà nuovamente a segno, l'idea sarebbe quella di continuare almeno fino alla fine della stagione.

Milan, che fare con Nkunku?

Se invece tutto tornerebbe come prima, come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan inizierà a considerare una sua possibile cessione. Ad oggi, sono arrivati dei timidi sondaggi dall'Arabia e qualche telefonata dalla Turchia: nello specifico, il Fenerbahce di Domenico Tedesco, suo ex allenatore al Lipsia, si è fatto avanti. Secondo alcuni media turchi, il club potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. 

I piani del Milan, però, son diversi: il Milan vorrebbe venderlo a titolo definitivo, o con obbligo di riscatto per una cifra pari a quella sborsata nei mesi precedenti, in modo da reinvestirli subito nel mercato. Dopo aver, però, rinforzato l'attacco con l'arrivo di Fullkrug, il Milan andrà a tutta sul difensore.

Nelle settimane passate, al Milan è stato offerto Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, ma per questioni legate all’ingaggio e all'età avanzata non ha convinto. Al Milan piace molto Joe Gomez però c’è da lavorare per convincere il Liverpool a farlo partire.  Per quanto riguarda il mercato in uscita invece c’è Odogu. Settimana calde anche per il rinnovo di Mike Maignan: Tare e Allegri ci stanno lavorando e riescono a vedere uno spiraglio.

