Nelle settimane passate, al Milan è stato offerto Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, ma per questioni legate all’ingaggio e all'età avanzata non ha convinto. Al Milan piace molto Joe Gomez però c’è da lavorare per convincere il Liverpool a farlo partire. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece c’è Odogu. Settimana calde anche per il rinnovo di Mike Maignan: Tare e Allegri ci stanno lavorando e riescono a vedere uno spiraglio.