In alto, sotto la testata, le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale che, dopo lo sfogo formale della Lazio per il pareggio subito in pieno recupero in casa dell'Udinese sabato, vede mettere in dubbio la buona fede dei direttori di gara. Rocchi si è detto "pronto a lasciare" se non ritenuto credibile su quest'ultimo punto.
Quindi, spazio al mercato, che riaprirà ufficialmente i battenti dopodomani. La Lazio punta Aaron Martín, laterale spagnolo del Genoa. Il Milan ha in programma un vertice con Mike Maignan per discutere del rinnovo, mentre il Fenerbahçe tenta Christopher Nkunku.
La Roma deve lottare con l'Atalanta per Giacomo Raspadori dell'Atlético Madrid, mentre la Fiorentina dichiara incedibile Dodô. La Juventus prova il doppio affondo sul portiere Chrīstos Mandas (Lazio) e sul centrocampista Davide Frattesi (Inter).
