Prima pagina Corriere dello Sport: "Maignan, nuovo vertice con il Milan per il rinnovo"

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Maignan, nuovo vertice con il Milan per il rinnovo'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che si dice d'accordo con Antonio Conte sul gap da colmare verso l'Inter e annuncia come, nel calciomercato di gennaio, i partenopei prenderanno un'altra punta.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025

In alto, sotto la testata, le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale che, dopo lo sfogo formale della Lazio per il pareggio subito in pieno recupero in casa dell'Udinese sabato, vede mettere in dubbio la buona fede dei direttori di gara. Rocchi si è detto "pronto a lasciare" se non ritenuto credibile su quest'ultimo punto.

Quindi, spazio al mercato, che riaprirà ufficialmente i battenti dopodomani. La Lazio punta Aaron Martín, laterale spagnolo del Genoa. Il Milan ha in programma un vertice con Mike Maignan per discutere del rinnovo, mentre il Fenerbahçe tenta Christopher Nkunku.

La Roma deve lottare con l'Atalanta per Giacomo Raspadori dell'Atlético Madrid, mentre la Fiorentina dichiara incedibile Dodô. La Juventus prova il doppio affondo sul portiere Chrīstos Mandas (Lazio) e sul centrocampista Davide Frattesi (Inter).

