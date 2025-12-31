Calciomercato Milan, dalla Turchia: Nkunku pressing del Fenerbahçe, ma ...

Pianeta Milan
Nkunku, dalla Turchia: pressing del Fenerbahçe. C’è distanza con la richiesta di mercato del Milan

Il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu ha parlato anche delle voci di calciomercato intorno a Nkunku, il Milan e il Fenerbahçe. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, ormai ci siamo: gennaio è a un passo così come l'apertura delle sessione invernale di mercato. I rossoneri hanno già chiuso il colpo Fullkrug, ma si sa gennaio è il mese delle occasioni, sia per quanto riguarda i possibili colpi in entrata che quelli in uscita.

Calciomercato Milan, le ultime novità su Nkunku

Come riportato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu sul proprio canale 'YouTube', il Fenerbahçe sarebbe molto interessato a Nkunku del Milan tanto che sarebbe stata un'esplicita richiesta dell'allenatore Tedesco, che lo conosce dai tempi del Lipsia. Secondo il giornalista la richiesta iniziale dei rossoneri per cedere il francese a gennaio sarebbe di 35 milioni di euro, mentre il club turco vorrebbe chiudere a 25 milioni di euro.

Se queste indiscrezioni fossero corrette ci sarebbe un'ampia forbice di distanza tra domanda e offerta. Vedremo quale sarà il destino di Nkunku e se sarà uno dei protagonisti del calciomercato del Milan invernale. Dopo la doppietta contro il Verona, Nkunku dovrebbe giocare da titolare anche contro il Cagliari il prossimo 2 gennaio e in coppia con Pulisic. Questo a meno di problemi fisici degli attaccanti di Massimiliano Allegri (leggi qui tutti i dettagli).

