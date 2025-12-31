Calciomercato Milan, dalla Turchia: Nkunku pressing del Fenerbahçe, ma ...

Se queste indiscrezioni fossero corrette ci sarebbe un'ampia forbice di distanza tra domanda e offerta. Vedremo quale sarà il destino di Nkunku e se sarà uno dei protagonisti del calciomercato del Milan invernale. Dopo la doppietta contro il Verona, Nkunku dovrebbe giocare da titolare anche contro il Cagliari il prossimo 2 gennaio e in coppia con Pulisic. Questo a meno di problemi fisici degli attaccanti di Massimiliano Allegri (leggi qui tutti i dettagli).