Milan, 'no' del Santos alla prima offerta per Souza: attenzione ad altri club

Secondo 'AS', oltre al Milan ci sarebbero diversi club interessati al laterale sinistro che in patria viene considerato il naturale successore di Marcelo in Nazionale. I due club più interessati al mancino brasiliano sono il Barcellona, primo club europeo che ha messo gli occhi su di lui, e il Chelsea, che starebbe valutando un immediato passaggio allo Strasburgo, come spesso accaduto con altri giovani talenti. Assieme a loro si registra l'interesse del Bayern Monaco e di alcun club arabi. In attesa di capire come si evolverà questa trattativa, 'AS' sottolinea che il Milan è in testa per questo talento brasiliano.