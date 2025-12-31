Pianeta Milan
Milan, 'no' del Santos alla prima offerta per Souza: attenzione ad altri club
Secondo Eduardo Burgos, giornalista di 'AS', il Santos ha rifiutato la prima offerta del Milan per Souza. Il Diavolo rimane favorito per il giovane esterno, ma attenzione ad altri top club europei
Dopo la sorprendente notizia arrivata nella serata di ieri secondo cui l'Udinese sarebbe vicino alla chiusura per il giovane Arizala, a un passo dal Milan ma che non arriverà per via dei dubbi legati al percorso dopo l'acquisto, il giornalista di 'AS' esperto di calciomercato sudamericano Eduardo Burgos ha fatto il nome del sostituto individuato dal Milan nel ruolo di esterno sinistro.

Milan, il Santos rifiuta la prima offerta per Souza

Si tratta di di João Victor de Souza Menezes, meglio conosciuto come Souza, classe 2006, anch'egli di ruolo laterale sinistro, ma brasiliano e in forza al Santos. Dopo l'annuncio di una prima offerta del Milan, oggi sono arrivate delle novità su questo nome seguito dalla dirigenza rossonera. La prima offerta del Diavolo, tra parte fissa e bonus, era di circa 10 milioni di euro, ma secondo Burgos il club brasiliano avrebbe rifiutato l'offerta, chiedendo una base di partenza di 12 milioni.

Secondo 'AS', oltre al Milan ci sarebbero diversi club interessati al laterale sinistro che in patria viene considerato il naturale successore di Marcelo in Nazionale. I due club più interessati al mancino brasiliano sono il Barcellona, primo club europeo che ha messo gli occhi su di lui, e il Chelsea, che starebbe valutando un immediato passaggio allo Strasburgo, come spesso accaduto con altri giovani talenti. Assieme a loro si registra l'interesse del Bayern Monaco e di alcun club arabi. In attesa di capire come si evolverà questa trattativa, 'AS' sottolinea che il Milan è in testa per questo talento brasiliano.

